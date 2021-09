Arată incredibil! Naomi Campbell este mai frumoasă ca niciodată după ce a făcut tratamente pentru a-şi îmbunătăţi metabolismul. Nu se atinge de zahăr şi bea multă apă, potrivit click.ro.

Fotomodelul Naomi Campbell (51 de ani) chiar nu îmbătrâneşte. Ea a pus recent o poză pe o reţea socială în care arată mai bine ca la vârsta de 20 de ani. Are trupul perfect şi nici măcar un rid. Vedeta a dezvăluit recent că şi-a făcut tratamente speciale pentru îmbunătăţirea metabolismului, în acest scop. Are un doctor personal, numit Serhan Schuscha care o ajută în acest scop. ”Acord cea mai mare importanţă sănătăţii interioare. De aceea, recent, am făcut tratamente speciale pentru a îmbunătăţi funcţionarea tuturor organelor interne”, a mărturisit vedeta, conform sursei citate.

