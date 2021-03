În această zi, 9 martie 1796, printr-o ceremonie civilă, viitorul împărat Napoleon s-a căsătorit cu prima lui soție, Joséphine Tascher de la Pagerie, mai cunoscută sub numele de Joséphine de Beauharnais, numele primului ei soț, care fusese ghilotinat în timpul Revoluției Franceze.

Joséphine însăși fusese închisă pentru scurtă vreme, în perioada Terorii. În 1796, Napoleon se afla la începutul ascensiunii sale amețitoare, având doar 26 de ani și încă semnându-se cu numele de „Buonaparte”.

Joséphine avea 32 de ani și era frumoasă la modul cât se poate de erotic, părând, fără îndoială, impresionant de rafinată și sofisticată în ochii acestui arivist corsican. Atât mireasa, cât și mirele trebuie să fi fost cam nesiguri pe ei, din moment ce Napoleon a declarat că ar fi avut 28, și nu 26 de ani, folosindu-se de certificatul de naștere al fratelui său, iar Joséphine a spus că avea 29.

Căsătoria a fost, de bună seamă, din dragoste, judecând după scrisorile lui Napoleon, trimise la doar o lună după ceremonie. Îndemnând-o pe Joséphine să-l însoțească la Milano, el scria: „Dar bineînțeles c-ai să vii. O să fii aici, lângă mine, în inima mea, în brațele mele, pe buzele mele… un sărut pe inima ta, apoi unul ceva mai jos, mult mai jos”.

Ulterior, când soțul ei se va afla în campania din Egipt, Joséphine a început o aventură cu un alt ofițer de armată, un scandal care i-a adus în pragul divorțului. Dar, în cele din urmă, ea l-a convins pe Napoleon să o ierte și chiar să se cunune religios, ceremonie care a avut loc pe 1 decembrie 1804, cu o zi înainte ca el să fie încoronat de papă.

Până în 1810, totuși, căsătoria s-a destrămat, afectată de infidelitățile ambilor soți și de faptul că nu produsese nici un moștenitor. Joséphine s-a retras în condiții de lux la Malmaison, în apropiere de Paris, unde a și murit cu o lună înainte să împlinească 51 de ani.

Prin fiica ei, Hortense, a fost bunica maternă a lui Napoleon al III-lea. Prin fiul ei, Eugène, a fost străbunica ultimilor regi și regine ai Suediei și Danemarcei ca și a ultimei regine a Greciei. Actualele case regale ale Belgiei, Norvegiei și Luxembourgului sunt descendenții ei.

Tot la 9 martie:

1074: Papa Grigore al VII-lea îi excomunică pe toți preoții căsătoriți.

1451: Se naște navigatorul italian Amerigo Vespucci.

1907: Se naște, la București, Mircea Eliade (data nașterii este incertă; conform unor surse ea ar fi 24 februarie).

1932: Eamon De Valera este ales președinte al Statului Liber Irlandez, promițând să pună capăt dependenței față de Coroana Britanică.

Geo Alupoae, critic de teatru