Ajaccio era un mic port prăfuit de pe insula Corsica, abia recent anexată Franței, cumpărată fiind de Ludovic al XV-lea de la Republica Genovei. Însă, chiar și după cincisprezece luni, populația continua să respecte obiceiurile italiene, inclusiv „ferragosto” ori sărbătoarea Sfintei Maria, din 15 august.

Tânăra și frumoasa Letizia Buonaparte, care încă nu împlinise douăzeci de ani, insistase să meargă la slujba de la biserică, cu toate că sarcina i se apropia de termen. Întorcându-se acasă imediat după slujbă, s-a întins pe canapeaua din sufragerie și, înainte de miezul zilei, a dat naștere unui fiu cu părul negru.

Toată casa s-a umplut de bucurie, Letizia și soțul ei, Carlo, sărbătorind nașterea fiului lor. În cei șase ani de căsnicie, mai avuseseră parte de trei nașteri, dar un singur copil, un băiat pe nume Giuseppe, supraviețuise.

Fericiții părinți și-au botezat copilul Napoleone, un nume italian foarte potrivit pentru o familie care venise din Toscana, cu două secole în urmă. În ciuda numelui și a limbii sale (limba lui maternă era italiana), Napoleone s-a născut cetățean francez, grație achiziționării insulei Corsica la timp de către regele Ludovic al XV-lea.

Abia când a împlinit 27 de ani și devenise deja general francez și-a schimbat grafia numelui în franțuzescul Napoléon Bonaparte, în cele din urmă convingându-și și fratele mai mare să devină din Giuseppe, Joseph.

În cursul următoarei jumătăți de secol, Napoleon avea să câștige 60 de victorii în cele 70 de bătălii pe care le-a purtat, să cucerească aproape întreaga Europă și să reverse asupra familiei binefacerile nepotismului, împărțind în stânga și în dreapta titluri glorioase fraților și surorilor sale.

Joseph a devenit rege al Spaniei, Ludovic a devenit rege al Olandei, Jerome, rege al Westfaliei, iar Lucien prinț de Canino. Sora Caroline s-a transformat în regină a Neapolelui, în virtutea căsătoriei sale cu comandantul cavaleriei lui Napoleon, „regele Joachim” Murat, și chiar fiul vitreg al lui Napoleon din prima căsătorie a devenit vicerege al Italiei.

Napoleon s-a încoronat singur, printr-un gest celebru, ca împărat. A pierdut tot ce câștigase și a devenit, probabil, cel mai celebru om din istorie.

Tot la 15 august:

778: Carol cel Mare pierde Bătălia de la Roncesvalles, inspirând legenda Cântecului lui Roland.

1057: Moare Macbeth, regele Scoției.

1534: Ignațiu de Loyola și Francis Xavier fac legămintele apostolice în urma cărora ia ființă Societatea lui Iisus (iezuiții).

1714: Constantin Brâncoveanu este executat la Istanbul împreună cu cei patru fii ai săi.

1771: Se naște scriitorul scoțian Walter Scott.

