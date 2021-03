În zilele noastre, orașul Le Mans, din nord-vestul Franței, este cunoscut mai ales pentru cursa automobilistică anuală care se desfășoară aici, dar în secolul al XII-lea, așezarea aparținea conților de Anjou, al căror domeniu avea drept centru vechiul și minunatul oraș Angers, de pe fluviul Loara.

Aici s-a născut, în ziua de 25 martie 1133, regele Henric al II-lea al Angliei, primul rege al unei dinastii care va domni o perioadă mai îndelungată decât orice altă casă regală engleză.

Tatăl lui Henric a fost contele Geoffrey de Anjou, un bărbat chipeș, căruia îi plăceau cursele de călărie, vânătoarea și femeile. Primăvara, moșiile conților de Anjou se acopereau de florile galbene ale unui soi de grozamă numit planta genista, și, încă din tinerețe, Geoffrey căpătase obiceiul de a purta un fir din această floare veselă la pălărie.

Atât de mult îi plăcuse acest lucru încât curând ajunsese să fie numit Geoffrey Plantagenet. Când a împlinit 16 ani, precocele Geoffrey s-a însurat cu tânăra de 26 de ani Matilda, fiica lui Henric I al Angliei, încheind o mare alianță dinastică. Patru ani mai târziu, se năștea viitorul rege Henric al II-lea.

Tânărul Henric a devenit un bărbat atletic, voinic, cu părul blondroșcat, ochi cenușii și energie nestăvilită. La nouăsprezece ani, și-a aranjat propria căsătorie, tot cu o femeie mai vârstnică, frumoasa Eleonora de Aquitania, având cu unsprezece ani mai mulți decât el, care fusese regină a Franței și cea mai mare proprietăreasă de terenuri din regat. După doi ani, el moștenea tronul Angliei.

Henric al II-lea avea să conducă Anglia timp de 35 de ani și va avea doi fii care vor deveni printre cei mai cunoscuți regi din istoria britanică, Richard Inimă-de-Leu și Ioan.

În total, dinastia Plantagenet înființată de el va păstra coroana timp de 332 de ani, până la moartea lui Richard al III-lea, la Bosworth Field.

Tot la 25 martie:

1347: Se naște Sfânta Ecaterina de Siena.

1436: Domul lui Brunelleschi din Florența este sfințit.

1804: Revoluționarul sud-american Simón Bolívar pleacă din Spania cu destinația America de Sud.

1821: Grecia își proclamă independența față de Turcia.

Geo Alupoae, critic de teatru.