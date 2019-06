Una dintre cele mai puternice monarhii din toate timpurile este reprezentata de Familia Regala a Marii Britanii. Membrii familiei apartin prin nastere sau prin casatorie Casei de Windsor din anul 1917 atunci cand George al V-lea a schimbat numele casei regale din Saxa-Coburg in Gotha. De-a lungul timpului casa regala a sarbatorit nasterea fiecarui succesor care urma sa prinda viata, pregatirile realizandu-se inca de pe timpul in care sarcina era la inceput. Iata cateva dintre nasterile regale de-a lungul istoriei din Familia Regala a Marii Britanii:

Regina Elisabeta a II-a

Regina Elisabeta a II-a s-a nascut pe 21 aprilie 1926 la ora 21:40 pe Strada Bruton nr. 17 din Mayfair. Aici se afla casa londoneza a bunicilor ei materni, Earl si Contesa din Strathmore.

Printul Charles

Printul Charles s-a nascut in seara zilei de 14 noiembrie 1948 la Palatul Buckingham. Printesa Elizabeth are doar 22 de ani si a nascut prin cezariana. Se spune ca sotul ei Printul Filip nu a fost prezent la nasterea printului Charles pentru ca el juca squash cu secretarul sau privat intr-o alta parte a resedintei regale. Insa atunci cand a afla aceasta veste, a alergat pana in camera reginei si i-a dat un buchet de trandafiri rosii si garoafe. Nasterea lui Charles a fost prima nastere regala la care nu a participat secretarul britanic de interne, care in vremurile anterioare trebuia sa fie prezent pentru a asista si a verifica nasterile copiilor regali.

Printesa Anne

Printesa Anne sa nascut pe 15 august 1950, ora 15:00 la Clarence House, o resedinta regala din Londra. Palatul Buckingham a fost supus unor renovari dupa pagubele suferite in timpul celui de-al doilea razboi mondial, astfel incat printesa Elizabeth si Printul Philip s-au mutat in casa lui Clarence in 1949 si au locuit acolo pana in 1953.

Printul Andrew

Regina Elisabeta a dat nastere celui de-al treilea copil, Printul Andrei, la Palatul Buckingham, pe data de 19 februarie 1960.

Printul Edward

Al patrulea copil al reginei s-a nascut pe 10 martie 1964 la Palatul Buckingham. De data aceasta, Printul Filip a asistat la nastere.

Printul William

Printesa Diana a dat nastere Printului William in Spitalul Sf. Maria pe21 iunie 1982. Aceasta a reprezentat si o pauza de la traditia nasterilor regale de la Palatul Buckingham. Regina a fost prima ruda regala care l-a vizitat pe Printul William in spital. Printul Philip calatorea la vremea aceea, asa ca a mers singura. Printul Charles a fost acolo pentru a asista la nasterea primului sau fiu si s-a simtit recunoscator si emotionat in special pentru dragostea pe care i-o purta printesei Diana.

Printul Harry

Printul Harry a sosit o saptamana mai devreme decat se astepta Casa Regala si s-a nascut pe data de 15 septembrie 1984 in Spitalul Sf. Maria la fel ca si fratele sau mai mare.

Printul George

Printul George este primul copil al Printului William si al lui Catherine, Ducesa de Cambridge. Pentru primul ei copil, Ducesa din Cambridge a avut o echipa de 20 cadre medicale: doi obstetricieni, trei moase, trei anestezisti, patru personal chirurgical, doi angajati specialisti in ingrijirea copilului, patru pediatri, un tehnician de laborator si patru manageri. Dupa aproximativ 12 ore travaliu, Printul George sa nascut la ora 4:24 pe 22 iulie 2013. Doi dintre primii care au vazut ducesa dupa nastere au fost coafeza ei, Amanda Cook-Tucker, si asistentul si stilistul ei personal, Natasha Archer.

Printesa Charlotte

Printesei Charlotte, al doilea copil al Printului Willian, s-a nascut la ora 8:34 pe data de 2 mai 2015. Ducesa a nascut dupa doua ore si jumatate de travaliu, fara anestezie epidurala dupa ce a fost internata la maternitatea Wing Lindo din Spitalul Sf. Maria.

Printul Louis

Cel mai tanar membru al cuplului Printul Willian si Ducesa Catherine este Printul Louis nascut pe 23 aprilie 2018. Ca si Printul George si Printesa Charlotte, copilul s-a nascut la Lindo Wing, Spitalul St. Mary’s din Londra. Dupa o vizita de la fratii sai mai mari, nou-nascutul a parasit spitalul la doar cateva ore dupa ce s-a nascut si s-a intors la Palatul Kensington.

Bebelusul Sussex

Pentru cel mai nou membru din Familia Regala pe nume Archie Mountbatten-Windsor nu s-a anuntat inca nici un titlu, desi este al saptelea pe linia succesorala a marii Britanii. Acesta a fost nascut la primele ore ale zile pe 6 mai 2019.

