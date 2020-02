La 29 de ani, Natalia Mateuț, prezentatoarea emisiunii «Cea mai tare din parcare», difuzată duminică, de la ora 13.00, la Antena Stars, știe foarte clar ce își dorește! Să își trăiască viața din plin, să fie împlinită profesional și să se plimbe cât mai mult! Mama ei însă este de altă părere. Își dorește cât mai curând nepoți, notează click.ro.

«Mă tot bârâie mama la cap să fac copii, că e frumos să fii mamă tânără! Mama m-a făcut devreme, ea are acum 48 de ani și își dorește și ea la rândul ei nepoți. Nu zic că nu îmi doresc și eu copii, dar trebuie să ai și cu cine să îi faci, iar eu nu mi-am găsit încă jumătatea perfectă. Deocamdată sunt încă singură și am alte priorități. Vreau să mă distrez, să mă plimb și să mă simt bine, să îmi fac o firmă de organizări evenimente cu prietenele mele, mai am câte ceva de făcut până să devin mamă», mărturisește Nati, fiica fostului mare fotbalist Dorin Mateuț, potrivit sursei citate.

