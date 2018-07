Henry Cavill crede că acum are emblema de „Misiune imposibilă” și este pregătit pe deplin să interpreteze rolul lui James Bond, potrivit contactmusic.com.

Actorul este fără îndoială un favorit al fanilor pentru a intra în pielea faimosului agent secret.

Alături de alți protagoniști, cum ar fi Tom Hardy și Aidan Turner, vedeta are nu numai aspectul, ci și talentul actoricesc pentru a putea revendica un astfel de personaj iconic. Deocamdata, Daniel Craig rămâne în franciza de film si va juca rolul pentru a cincea oara, în regia lui Danny Boyle.

Dar această prezență a lui Craig se așteaptă a fi ultima în rolul Bond, iar discuțiile despre înlocuitorul său au atins cote maxime în ultima perioadă. Conversatiile au ajuns atât de departe încât nume mari din industria cinematografică au început să-și dea cu părerea dacă ar dori sau nu să-și asume provocarea de a intra în pielea agentului 007, în cazul în care ar avea această oportunitate.

Într-un interviu acordat pentru Yahoo UK, Cavill s-a exprimat în legătură cu posibilitatea de a prinde rolul celui mai faimos spion din lume și a spus, conform sursei citate: „Aș adora să fac asta, desigur. Cred că Bond ar fi un rol cu adevărat distractiv. Este britanic, este grozav. Cred că acum, când am emblema ‘Mission: Impossible’, putem face cascadorii realiste și putem amplifica totul… Nu spun că nu au făcut cascadorii realiste, dar că ar fi distractiv să pot folosi tot ceea ce am învățat și să susțin toate acestea într-un film ca ‘James Bond’. Mi-ar plăcea să înterpretez un britanic. Nu am ocazia asta destul de des. Așa că, aș adora să am oportunitatea, iar dacă m-ar întreba aș răspunde afirmativ.”

Cavill pare a fi alegerea perfectă pentru a-l înlocui pe Craig, când acesta își va încheia contractul, datorită muncii anterioare care-l recomandă, cum ar fi: pelicula recentă ‘Mission: Impossible’, rolul lui Superman și rolul spionului din ‘The Man from U.N.C.L.E.’.

Nu există încă știri oficiale despre cine ar putea să-l înlocuiască pe Daniel Craig în rolul lui James Bond, atunci când actorul va decide să renunțe la medalia agentului 007.