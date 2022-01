Viceprimarul Lucian Harșovschi a remarcat că ”Municipiul Suceava a întinerit și în 2021”. El a arătat că potrivit datelor primite de la Direcția de Evidență a Persoanelor din cadrul Primăriei, anul trecut au fost născuți 3.904 de bebeluși dintre care 2013 băieți și 1891 fete. ”De asemenea, 547 de cupluri au spus un DA hotărât pentru întemeierea unei familii. Un An Nou mai bun tuturor, cu și mai multe astfel de bucurii!”, a transmis Harșovschi.

