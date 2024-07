România este reprezentată de 24 de sportivi la Campionatele Europene de natație pentru juniori ce vor avea loc în perioada 2-7 iulie, la Vilnius (Lituania).

Printre aceștia se află și trei înotătoare din Fălticeni, legitimate în prezent la Dinamo, este vorba de Aissia Prisecariu, Daria Silișteanu și Alecsia Tenciu, care vor concura într-un total de șapte probe, în stilurile spate și bras.

Delegația României are următoarea componență:

Feminin: Denisa Bacalu (50 m spate, 50 m și 100 m fluture), Anastasia Bako (50 m și 100 m liber), Rebecca Diaconescu (50 m, 100 m, 200 m și 400 m liber), Briana Păun (400 m, 800 m și 1.500 m liber), Irina Preda (50 m, 100 m și 200 m liber), Aissia Prisecariu (100 m și 200 m spate), Ana Maria Sibișeanu (200 m și 400 m mixt), Daria Silișteanu (50 m și 100 m spate), Diana Stiger (200 m, 400 m, 800 m și 1.500 m liber), Ioana Ştirbu (200 m și 400 m liber), Alecsia Maria Tenciu (50 m, 100 m și 200 m bras), Brigitta Vass (200 m bras, 200 m și 400 m mixt)

Masculin: Robert Badea (400 m liber, 200 m și 400 m mixt), Ştefan Cojocaru (100 m și 200 m bras), Darius Coman (100 m bras, 200 m și 400 m mixt), Alexandru Constantinescu (50 m, 100 m și 200 m spate), Tudor Andrei Iordache (50 m, 100 m și 200 m spate), Vlad Mihalache (50 m, 100 m și 200 m fluture), Nandor Nagy (200 m, 400 m și 800 m liber), Mihnea Andrei Pop (50 m și 100 m spate, 50 m și 100 m fluture), Andrei Theodor Proca (400 m, 800 m și 1.500 m liber), Matei Cristian State (50 m, 100 m și 200 m bras), Mihai-Andrei Țăpirluie (50 m și 100 m liber), Denis Volontir (50 m și 100 m bras).

De asemenea, sportivii din echipa României vor concura și în mai multe ștafete, numărul lor exact urmând a fi stabilit zilele viitoare.

Antrenori: Lorena Diaconescu, Iulia Becheru, Andrei Pinticanu, Bogdan Stroe, Gabriel Cojocaru, Mircea Purcaru. Antrenor federal: Silviu Anastase.

Alături de echipa României se vor afla în Lituania și Camelia Potec, președinte al Federației Române de Natație și Pentatlon și membră în Comitetul Executiv European Aquatics, și Matei Giurcăneanu, secretarul general al Federației Române de Natație și Pentatlon.