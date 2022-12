Vedeta internațională Chris Hemsworth („Operațiunea de recuperare”, „Thor”, „Răzbunătorii”) îi poartă pe telespectatorii National Geographic într-o călătorie personală ca un rollercoaster, în timp ce explorează modul în care poate combate îmbătrânirea, încercând totodată să descopere întregul potențial al corpului uman în noua serie „Chris Hemsworth: Dincolo de limite”, care va fi difuzată duminică, 25 decembrie, începând cu ora 18:00. Serialul complet poate fi urmărit exclusiv pe Disney+.

De la regizorul nominalizat la Oscar, Darren Aronofsky („The Whale”, „Lebăda Neagră”) și compania sa de producție Protozoa, Nutopia, compania lui Jane Root și noua companie Wild State a lui Chris Hemsworth și Ben Grayson, „Chris Hemsworth: Dincolo de limite” aduce în centrul atenției știința de ultimă oră a longevității umane.

O aventură științifică globală, dar și o călătorie personală, fiecare episod al serialului îl urmărește pe Chris în timp ce se confruntă cu o serie de probleme fizice și mentale concepute de experți, oameni de știință și medici de talie mondială pentru a descoperi diferite aspecte ale procesului de îmbătrânire. Fiecare provocare meticulos elaborată este înrădăcinată în știința și pornește de la noi cercetări și tradiții de lungă durată. Misiunea lui Chris este de a înțelege mai bine limitele corpului uman și de a descoperi modalități prin care toți putem să ne extindem sănătatea și fericirea până la vârste înaintate.

În prima zi de Crăciun telespectatorii vor avea oportunitatea să vizioneze două episoade din cele șase ale seriei în cadrul cărora Chris Hemsworth, alături de oameni specializați vor aborda teme precum:

Rezistența la stres: Încă din adolescență, stresul a făcut parte din viața lui Chris, acesta dorind să învețe cum să îl gestioneze mai bine. Psihologul Modupe Akinola îl provoacă să își păstreze calmul în timpul unei plimbări terifiante de-a lungul unei grinzi care iese din acoperișul unui zgârie-nori. Modupe îl va antrena pe Chris în tehnici fizice și psihologice puternice pe care le putem folosi pentru a controla stresul din viața noastră și a combate riscul pe care acesta îl reprezintă pentru sănătate pe termen lung.

Cele două episoade vor fi redifuzate și în a doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie, începând cu ora 13:00.Întregul serial National Geographic „Chris Hemsworth: Dincolo de limite” poate fi urmărit pe platforma de streaming Disney+.

Păstrându-se în cea mai bună condiție fizică și cunoscut mai ales pentru interpretarea un supererou nemuritor, Chris Hemsworth a avut întotdeauna grijă de sănătatea și de condiția sa fizică. Dar, acum, la sfârșitul celei de-a treia decade a vieții, vrea să afle cum să își valorifice potențialul minții și al corpului pentru a rămâne ager, mai puternic și mai sănătos pentru mai mult timp – nu doar pentru el și copiii săi, ci și pentru copiii copiilor săi. Fiecare provocare îl determină pe actor să își depășească limitele. Prin intermediul serialului, telespectatorii vor învăța tehnici pe care le pot folosi pentru a-și îmbunătăți sănătatea și propria viață. Cele șase episoade ale serialului original „Chris Hemsworth: Dincolo de limite” de la National Geographic mai abordează teme precum fasting, rezistență, memorie și acceptarea vârstei.

National Geographic Partners LLC (NGP), companie joint-venture dintre Disney și National Geographic Society, își propune să ofere publicului din întreaga lume conținut premium din domeniile știință, aventură și explorare, prin intermediul unui portofoliu inegalabil de instrumente media.

Disney+ este platforma dedicată de streaming care cuprinde filme și producții de la Disney, Pixar, Marvel, Star Wars și National Geographic, alături de „Familia Simpson" și multe altele.

Protozoa Pictures, cu sediul în Chinatown NYC, este condusă de Darren Aronofsky și partenerul său, Ari Handel.

Nutopia este cunoscută pentru crearea de seriale factuale premiate, la scară globală, și pentru un nou gen de televiziune, „mega-doc", care combină cinematografia epică cu drama de acțiune sau cu documentare de înaltă clasă și talente celebre.