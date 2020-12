NAVI lanseaza primul cantec in limba romana, “Universuri paralele”, dupa “In noapte” (2011). Piesa este diferita de cele incluse pe albumul de debut, “Songbird”, remarcandu-se de data aceasta printr-un stil mainstream pop. “Universuri paralele” are la baza o poveste pe care fiecare a trait-o cu siguranta la un moment dat. Piesa descrie sentimentele care te incearca atunci cand te indragostesti nebuneste si impotriva oricarei logici de cineva care e deja intr-o relatie. Atunci cand visezi ca in alta viata, in alt univers, daca amandoi ati fi liberi, ati putea fi impreuna fara oprelisti si ascunzisuri, traind o iubire ideala. Cu alte cuvinte, un „ce-ar fi daca” pus pe note si livrat cu sensibilitatea si pasiunea caracteristice lui NAVI.

Surpriza placuta este ca pe urmatorul album al lui NAVI, la care artista lucreaza in prezent, se vor regasi si alte cateva piese in romana. “Nici nu mi-am dat seama cat de dor mi-a fost sa cant in limba materna pana cand nu am facut-o din nou”, spune NAVI. Universuri paralele a avut premiera live la Arenele Romane si nimic nu se compara cu reactia instanta, electrizanta a oamenilor, atunci cand nu ai nevoie de nicio traducere. Cand i-am auzit cantand refrenul cu mine, atat de curat si atat de simplu, am stiut ca am nevoie de mai multe astfel de cantece. Si atunci am inceput sa citesc din nou in romana, sa fiu mai atenta la ce se scrie si asculta pe la noi, la povestile frumoase si complicate care se derulau in jurul meu… si uite-asa am mai compus cateva!”

„Universuri Paralele” este lansat tot sub egida Electrecord, aceeasi casa de discuri cu care NAVI a semnat in 2017 pentru albumul sau de debut „Songbird”. Este primul videoclip al lui NAVI dupa „Eyes Wide Shut” (2015) si totodata cel dintai in care cantautoarea apare cu noua ei imagine, schimbata radical dupa ce a slabit nu mai putin de 36 de kilograme cu ajutorul operatiei de micsorare a stomacului, efectuata in 2018.

Filmarile pentru acest videoclip s-au desfasurat in Lightaholic Studio (Casa Presei). S-a filmat neintrerupt pe parcursul a douasprezece ore si simplitatea a fost cuvantul de ordine. Conceptul videoclipului a constat intr-o estetica imaculata pentru a fi in contrast cu intunericul iubirilor secrete.

„Universuri Paralele” este un single de maturitate, simplu, dar captivant in esenta, si reflecta punctul exact in care se afla NAVI in cariera si viata ei: „Ma simt mai stapana pe mine, mai creativa, mai energica si mai optimista ca niciodata. Ma asez la microfon si pur si simplu ideile imi vin altfel, poate si pentru ca acum am propriul studio si simt cu adevarat ca pot sa ma desfasor. Traiesc si simt intens, am trecut prin multe si am schimbat multe in ultimii ani, iar acest lucru se reflecta si in muzica mea. Desigur, cel mai dor imi este de concerte si abia astept sa-i revad pe cei care-mi iubesc cantecele si sa le fredonam impreuna in lumini de scena. Acesta e cel mai frumos schimb de energie care exista vreodata. Pana vom putea face din nou asta, stau in siguranta studioului ca intr-un cocon creativ – si promit sa mai vin cu muzica noua, sa va tina sufletul si mintea ocupate.”

Universuri Paralele

Muzica si versurile: NAVI

Productie muzicala: Andrei „Mega” Grigore / Gabriel Baruta

Chitara: Andrei Grigore

Mix & master: Marian Nica

Inregistrat la Demisec Records, 2020

Regie videoclip: Andrei Grigore

Scenariu: NAVI

Colorizare: NMC Productions