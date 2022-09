Nea Marin a fost acuzat în ultimele zile că i-ar fi dat un pumn Danielei Crudu, în cadrul ediției cu numărul 20 a show-ului de la Antena 1 „Poftiți pe la noi. Poftiți prin țară“. Acesta a venit imediat cu un răspuns și a spus că, în realitate, nu s-a întâmplat nimic, potrivit click.ro.

Nea Marin a avut o ceartă cu Daniela Crudu, atunci când acesta a făcut o serie de comentarii care au deranjat-o pe vedetă. Curios din fire, Nea Marin i-a spus Danielei să îi arate o poză cu ea de dinainte să aibă operații estetice. Acesta i-a mărturisit vedetei că era mai frumoasă atunci, iar scandalul a început, conform sursei citate. Imediat după, Daniela a plecat din emisiune, spunând ca este infectată cu SARS-CoV-2. În presă s-a speculat faptul că Nea Marin i-a dat un pumn, însă secvența nu a fost dată la TV, iar acesta a negat imediat acuzațiile.

