Președintele Organizației Județene Suceava a Pro România Suceava, deputatul Cătălin Nechifor, a atras atenția că apa potabilă de la Berchișești ar putea fi contaminată de la gropile de gunoi neconforme de pe malul râului Moldova. Cătălin Nechifor a făcut afirmația în cadrul unei conferințe de presă în care a atras atenția asupra pericolului gropilor de gunoi neconforme din mai multe locații din județ pentru mediul înconjurător. Cătălin Nechifor a susținut conferința de presă pe malul râului Suceava, în apropierea fostei gropi de zgură a Sucevei, unde de mai mult timp au fost depozitate deșeuri. „Aici se vede că utilajele muncesc la ceva ce trebuia să fie benefic pentru Suceava. Un proiect de mediu care să însemne sănătate, să însemne și aer curat și apă curată și mediu curat, în general. Din nefericire suntem aici la fosta groapă de zgură a Sucevei, pe care conducerile administrative ale județului din ultimii patru ani și mă refer la Consiliul Județean, Primărie și Prefectură au transformat-o într-un proiect greșit, oribil, de mediu. Este un proiect de anti-mediu”, a declarat Cătălin Nechifor. În comparație cu această groapă, liderul Pro România Suceava a dat exemplul fostei gropi de deșeuri a Sucevei, tot de pe malul acestui râu, care a fost ecologizată în perioada 2013 – 2015, când el se afla la conducerea acestei instituții. „Am ecologizat acea groapă, am redat-o naturii, am transformat-o într-un lucru extrem de frumos și o să vedeți că acolo lumea pescuiește, iar dacă e cald și frumos afară vine lumea la plajă pe malul Sucevei. În schimb aici la doar câțiva kilometri distanță iată ce au putut să creeze acești oameni care ne conduc și care vorbesc zilnic, pentru că de asta am luat decizia să venim astăzi la această groapă, vorbesc zilnic despre lucruri fantastice. Despre centuri peste centuri, despre autostrăzi, tuneluri, turnul Eiffel, despre strategii de la Vaslui și strategia de la Suceava asta e. Aici în spatele meu nu e piramida lui Keops. E o groapă oribilă de gunoi. O groapă care produce o daună foarte mare mediului înconjurător și omului. Și așa ceva nu ar fi trebuit să existe”, a spus Cătălin Nechifor.

El a reamintit faptul că în perioada 2013 – 2015 a ecologizat, ca președinte al Consiliului Județean, mai multe gropi ne-ecologice din județul Suceava, la Suceava, Rădăuți, Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului și Fălticeni. „Astăzi dacă mergem în acele locații, la Fălticeni vedem ceva de genul acesta, iarăși e o greșeală de mediu și acolo, la Gura Humorului vedem aceeași chestiune, o groapă care a răsărit între timp, la Rădăuți la fel o eroare de mediu uriașă. Așa ceva nu ar fi trebuit să existe și ceea ce cer astăzi este ca atât președintele Consiliului Județean, cât și fostul și actualul prefect și primarii care sunt implicați în aceste proiecte urâte să-și ceară măcar scuze. Măcar atât”, a spus Nechifor

„Neputința unora și dezinteresul tuturor din păcate a făcut ca astfel de proiecte atât de urâte să existe”

Președintele Pro România a mai adăugat că „vorbim în Suceava frumos despre turism, proiecte îndrăznețe, despre lucruri frumoase, dar vedeți aici o bombă ecologică și în ce hal se poate bate joc de mediu, de viața noastră, de bani europeni. Și fac un apel către toți cei care sunt responsabili pentru că în această perioadă îi veți vedea în fiecare zi cu promisiuni, cu lucruri fantastice, cu încercarea de a păcăli din nou electoratul. E marca PNL și PSD ceea vedeți aici. Au guvernat județul Suceava în ultimii patru ani. Sunt direct responsabili pentru acest dezastru și măcar atât să-și ceară scuze și să vedem ce se poate face în viitorul apropiat. Soluții sunt, există și bani europeni, există foarte multă adresabilitate. Nu există în schimb voință. Pentru că e mai ușor să păcălești electoratul, să arăți doar ceea ce e frumos în viața noastră și să arunci, dacă vreți, gunoiul sub preș. Aici la groapa de zgură a Sucevei e un peisaj groaznic. E un peisaj selenar. O zonă care va fi foarte multă vreme de acum înainte contaminată și mă întreb și eu cu ce drept vin acești oameni politici care ne conduc județul, care ne conduc localitățile și vorbesc despre lucruri frumoase. Ar trebui să înceapă cu aceste lucruri. Pentru că viața pleacă de la bază. Pleacă de la sănătate, de la un mediu curat și vreau să spun aici pe malul Sucevei, un curs de apă important, major pentru foarte multe localități, că tot ce se întâmplă aici pe malul Sucevei, într-un fel sau altul contaminează și râul. Gândiți-vă în ce măsură mai putem credea că avem o apă de calitate, o apă care se infiltrează și în zona adiacentă. Și care poate fi transformată ușor-ușor în apă potabilă”.

Cătălin Nechifor a spus că și noile gropi neconforme de pe malul râului Moldova, de la Gura Humorului, pot să contamineze apa acestui curs de apă și apoi acumularea de la Berchișești, de unde municipiul Suceava este aprovizionat cu apă. „La Berchișești e un lucru foarte simplu de înțeles. În amonte, în zona Câmpulung Moldovenesc și în Gura Humorului, tot pe albia minoră a râului Moldova avem astfel de gropi existente. Avem acest tip de proiect eșuat, eronat, groaznic dacă vreți și pur și simplu sucevenii beau apă de la Berchișești, dar de fapt vă dați seama, infestată cu gunoaiele care pleacă din zona Gura Humorului și Câmpulung Moldovenesc. Sigur, putem vorbi aici că se filtrează, că e distanță suficient de mare. Dar bănuiesc că s-or mai păstra ceva deșeuri, reziduuri, substanțe atât de urâte și de dăunătoare. E momentul să se facă ceva. Pentru că nepăsarea asta de patru ani nu e bună. Neputința unora și dezinteresul tuturor din păcate a făcut ca astfel de proiecte atât de urâte să existe. Și vorbim că e Raiul pe pământ că dau năvală turiștii, că e bine și frumos. Cu așa ceva? Asta e emblema Sucevei? De ce ascund gunoiul sub preș? De ce nu doresc să fie transparenți. De ce nu își asumă responsabilitatea?”, a spus liderul Pro România Suceava.