Președintele organizației județene a Pro România, deputatul Cătălin Ioan Nechifor, atrage atenția că în ”fabulosul” Plan de redresare economică pe perioada 2021-2027 lansat de Guvernul liberal, este omisă tocmai Autostrada Nordului, cea care leagă Bucovina de vestul țării. Asta în condițiile în care nu cu mult timp în urmă premierul Ludovic Orban și ministrul transporturilor, Lucian Bode, anunța în timpul vizitei în județul Suceava conectarea acestei zone la rețeaua de autostrăzi din România. ”Iată că vizita premierului Orban în județul Suceava dă roade la scurt timp după ce marea delegație liberală a străbătut de la un capăt la altul județul, până tocmai la Vatra Dornei, după ce au ascultat acordurile din vioară la Rădăuți. Astăzi au lansat la iarbă verde, într-un regim de garden party, fabulosul Plan de redresare economică pe perioada 2021-2027. Nimeni nu știe de ce s-au oprit aici, puteau, foarte ușor, să-i dea înainte că doar hartia suportă. Sau au rămas fără carioci pentru a desena miile de kilometri de autostrăzi, că despre bani cam rămân fără oricum. Suma propusă pentru infrastructura rutieră națională este de 31 miliarde de euro, însă ceea ce e greu de înțeles este cum de au uitat în marele plan tocmai autostrada nordului, cea care leagă Bucovina de vestul țării. Asta în condițiile în care premierul a fost în urmă cu vreo 10 zile chiar la Vatra Dornei, la o centrală termică cam ieșită din uz, acolo unde l-a pus pe ministrul transporturilor să anunțe solemn conectarea bazinului Dornei și a județului Suceava la rețeaua de autostrăzi din România. Practic, Gheorghe Flutur, aducându-l pe Ludovic Orban în județ a pățit ca la Radio Erevan: premierul a luat, nu a dat Autostrada Nordului Suceava – Maramureș. Mulțumim guvernului liberal pentru grija și atenția pe care ne-o poartă”, a declarat Nechifor.

