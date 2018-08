Liderul Pro România Suceava, deputatul Cătălin Nechifor, combate afirmațiile făcute de PSD Suceava potrivit cărora ar fi prezentat doar neadevăruri sau jumătăți de adevăr atunci când a vorbit într-o conferință de presă despre alocările de fonduri pentru localități, pentru refacerea pagubelor produse de inundații, dar și despre stadiul proiectelor PNDL din județ.

Vă prezentăm în continuare puntul de vedere prezentat de Cătălin Nechifor cu privire la comunicatul de presă transmis de PSD Suceava:

Ca reacție la conferința de presa de ieri, astăzi PSD a răspuns evaziv, cu atacuri la persoana și cu date eronate. Drept pentru care le transmit următoarele idei:

1. Conferința de presa de ieri nu le-a fost adresata domnilor Stan și celor care au scris comunicatul de azi, semnat sub numele „Departamentul de comunicare al PSD”, eu nu am făcut referiri peiorative la adresa nimănui iar sensul poziției mele a fost informarea publica, cu date certe de pe site-ul ministerului de resort, care gestionează PNDL și pagubele de la inundații (www.mdrap.ro asa cum se poate vedea și în imaginile atașate la aceasta postare).

2. Asa ca, draga Departamentule, m-ai acuzat de siretenie și de faptul ca am prezentat neadevăruri și jumătăți de adevăr. Informațiile sunt publice, asa cum am aratat și ca să și intelegeti, va indemn sa studiați documentele postate la transparenta instituțională pe site-ul sus amintit, unde veți vedea, în dreptului județului Suceava, trecuta suma de 906.397.825,50 lei ca valoare a alocațiilor de la bugetul de stat pentru perioada 2017 – 2020 pentru PNDL 2. Dumneavoastră ați pomenit ca Suceava are alocate 930 milioane! Deci cine minte, pentru ca diferența e destul de mare, dar poate pentru dumneavoastră nu contează? Mai precis, ati umflat cu 23,6 milioane și va lăudați ca ati atras pana acum aproape 5 milioane în județ (deci nici suma exacta nu o cunoașteți).

3. Apropo de minciuna, sau adevăr pe jumătate. Spuneați în comunicat într-un loc ca prin PNDL s-au finanțat 252 de proiecte de infrastructura în toate localitățile, dar la final amintiti de strădania celor 113 primari suceveni care au accesat acest program. Deci hotărâți-vă, pentru ca va ă încurcați în informații, judetul are 114 localitati și ca să știți, municipiul Suceava este singura unitate administrativ teritoriala care nu are proiect declarat eligibil. Am ales sa spun asta pentru rigoarea analizei, cum procedați dumneavoastră, Departamentule de comunicare al PSD, nu e treaba mea.

4. Ati mai comis o eroare, spun eu. Afirmați ca ceea ce am comunicat ieri a fost „cu scopul de a denigra activitatea guvernării PSD – guvernul partidului” căruia ii datorez tot ce am realizat pana acum. Aici răspunsul mai larg. Unu, Guvernul nu e al PSD, dacă nu știți cumva, e chiar al României și al romanilor, asa cum scrie și în Constituție. Doi, guvernarea nu e doar a PSD, pentru ca și ALDE, UDMR și minoritățile naționale fac parte din arcul majorității parlamentare care susține cabinetul Dancila. Trei, nu am denigrat pe nimeni, am prezentat niște date statistice, grave, îngrijorătoare ce-i drept, cu scopul ca cei ce ne guvernează sa găsească solutii (eu asta am făcut atunci când am avut funcții administrative în judet). Și trebuie sa spun ca ma simt frustrat acum sa vad ca Suceava a ajuns pe ultimul loc, după Neamt, Satu Mare, Teleorman, ba chiar și dupa Bistrița Năsăud, Botoșani și Harghita, asta ca să ma refer și la vecini Prin urmare nu cred ca rezolvați nimic dacă ma atacați pe mine si imi adresați tot felul de apelative, nu sunteți singurii și nici primii, dar nici ultimii. Asta-i viata în politica, imi asum, dar ceea ce am spus ieri știți bine ca asa e și dacă aveți curaj, vă indemn încercați sa demonstrati contrariul, dar cu dovezi nu cu invective (din păcate, pentru Suceava, stiti și dumneavoastră ca nu veți putea). Un ultim aspect, tot ii dați ca ii datorez totul PSD-ului. Răspunsul e simplu: datorez totul Bunului Dumnezeu, familiei și oamenilor care m-au susținut și la bine și la greu. Și am obligații, ca om politic, fata de locuitorii județului Suceava să mă străduiesc sa fac ceva pentru ei (reamintesc Aeroportul, TransRaraul, UPU, spitalul Falticeni, Cetatea de Scaun a Sucevei și multe altele) și sa le asigur și dreptul de a fi informați corect. Dacă dumneavoastră confundați acest principiu cu datoria scrisa pe caietul de la birt, sau cu fisa zilnica de mulsoare la vreun ceapeu, e iarăși treaba dumneavoastră.

În final, sper sa înțelegeți demersul meu și sa încercați sa găsiți soluții alaturi de prim-ministrul Dancila și de miniștrii Andrusca si Stanescu.

Semnat,

liderul unui partid nou, mic, la a cărui dimensiune încep sa ma reduc și eu (astea sunt tot spusele dvs)

Catalin – Ioan Nechifor

Coordonator Pro România – județul Suceava