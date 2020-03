Liderul județean al Pro România, deputatul Cătălin Nechifor, și-a exprimat îngrijorarea față de situația creată la Suceava prin creșterea substanțială a cazurilor de infectare cu coronavirus în special în rândurile corpului medical și recomandă autorităților să ceară ajutor de la București. În opinia sa Suceava ar trebui carantinizată și ar trebui să se treacă urgent la construirea unui spital militar. ”Ce e de făcut? În primul rănd să tragem aer în piept pentru că trebuie să fim foarte hotărâți, fermi. Avem nevoie de decizii extrem de serioase. Nu mai e timp să ne lamentăm. E momentul ca Suceava să cheme în ajutor România. Când spun Suceava mă refer la Prefectură, Consiliul Județean, Spitalul Județean. E nevoie ca cineva de acolo din Capitală cu mai multă logistică, putere de decizie să vină la noi. Nu e nici o rușine să ceri ajutor. Nu e momentul să căutăm vinovați, nu e momentul să dăm afară oameni, să scoatem ochii cuiva. E momentul în care trebuie să ne gândim foarte atent ce avem de făcut. Suntem toți de aceeași parte a baricadei. E o luptă cu un inamic extrem de puternic și cred că dacă suntem uniți putem trece peste acest hop”, a spus Nechifor.

El consideră că autoritățile sucevene ar trebui să ceară Bucureștiului construirea unui spital militar. ”Nu poți face față doar cu spitalele din Rădăuți, Fălticeni sau Siret. Ministerul de Interne, Ministerul de Externe ar trebui să decidă să construiască de urgență un spital militar astfel încât cazurile care vor veni și vor crește să poată fi tratate cu personal din zona medicală suceveană dar și cu medici aduși. Nu mai este timp de pierdut. În al doilea rând trebuie să se solicite ca Suceava să fie carantinizată la un nivel uriaș la un nivel suficient de mare pentru ca în două trei săptămâni să stăpânim focarul. Aici există tergivesare și nu e bine. Așa au tergivesat cei din Lombardia și au scăpat situația de sub control. Vrem spital militar, vrem coordonare logistică la Prefectură să vină oameni de la București capabili să ia decizii și să facă lucrurile să meargă. E important să blocăm cât mai mult plimbatul prin comunitate și să stăm acasă. Să închidem instituții să lăsăm să funcționeze ce e minimal important pentru că alte variante nu sunt. Am pierdut timp esențial”, a declarat Nechifor.