Liderul județean al Pro România, deputatul Cătălin Ioan Nechifor, a catalogat drept ”stupidă” ideea anunțată de ministrul finanțelor publice, Eugen Orlando Teodorovici, ca până la finalul anului un număr de 1.500 de școli să capete, prin grija guvernului, niște containere, în valoare de 10.000 de euro fiecare, în care să se amenajeze „private” legate prin tunel de corpul școlii. Nechifor crede că de fapt problema este alta și anume aceea că programul inițial prin care se dorea exact același lucru, PNDL-ul, nu va mai fi funcțional. ” Rar mi-a fost să văd ceva mai stupid, am zis eu la prima vedere, dar după ce am stat și am cugetat, mi-am dat seama ca problema e mai complexă. În primul rand, situația este încă reală, spre exemplu în Suceava mai sunt aproape 250 de școli, din cele 800, într-o astfel de situație. Dar foarte multe dintre aceste școli au contracte semnate cu Ministerul Dezvoltării Regionale, care sunt acum în derulare și care au și această parte cuprinsă în lucrările de modernizare, la standardele actuale. Și atunci am zis de ce dublezi intervenția cu un nou program guvernamental?

Pentru mai multe motive. În primul rand mulți primari se plâng ca foarte greu găsesc firme care să vina și să liciteze și să ai execute lucrările. Motive: lipsa forței de munca și faptul că nu se mai încadrează de mult timp în standardele de cost. Mai nou, modificarea salariului minim în construcții de la 1 ianuarie 2019 va crea o și mai mare problemă de finanțare, pentru că la costul cu forța de muncă va exista o creștere serioasă, astfel de lucrări de construcție presupunând foarte multa manopera.

Prin urmare, ministrul Teodorovici știe că proiectele PNDL nu vor putea fi finalizate și din dorința de a rezolva măcar problema toaletelor a venit cu ideea genială de a lipi containere cu wc-uri de corpurile de școală existenta. Acum veți zice că ce e rău? În principiu nu poate fi ceva rău, dar de la idee la realizare mai e un drum lung. În primul rând existența terenului. Bucureștiul habar nu are dacă școala are sau nu teren disponibil. Sau dacă are, atunci trebuie văzut dacă se poate amplasa o astfel de structură. În al doilea rand, dacă nu exista rețea de apa potabilă și canalizare, nu primește școala autorizație sanitară. În al treilea rând, din punct de vedere estetic va arăta ca naiba. Și atunci întrebările sunt :

1 De ce ai făcut un program guvernamental în 2016, PNDL, care a avut un obiectiv major exact acest lucru și de ce s-a cam ales praful de el?

2 Câte astfel de proiecte nu se vor finaliza și câți bani vor rămâne necheltuiți în bugetul MDRAP?

3 Pe ce se bazează ministrul Teodorovici când anunța un program alternativ prin care vor să construiască containere cu „private”?”, a declarat Nechifor.

El a amintit că prin PNDL s-au semnat încă din 2016 mai bine de 2.500 de proiecte pentru reabilitarea școlilor din comune, orașe și municipii, în condițiile în care în România sunt 3.228 de localități. ”Obiectivul era în primul rând obținerea autorizațiilor sanitare și de la Inspectoratele pentru Situații de Urgență. În realitate, multe școli nu aveau și nu au încă toalete publice pentru profesori și elevi”, a mai spus liderul Pro România Suceava.