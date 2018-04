Deputatul PSD de Suceava, Cătălin Ioan Nechifor constată că trendul politicilor populiste crește în Europa iar liderii consacrati, nu doar de stânga, nu mai reușesc să convingă electoratul tradițional. Concluzia lui Nechifor vine după alegerile din Italia și acum din Ungaria unde extrema dreaptă a obținut scoruri semnificative.

”Dupa succesul politic al dreptei populiste din Italia, a venit si randul Ungariei. Ieri, partidul premierului Viktor Orban, Fidesz, a castigat 48% din sufragii, pe locul doi fiind plasat cu 19% partidul de extrema dreapta Jobbik. Socialistii de la MSZP si partidul DK al fostului premier Gyurcsany au obtinut 12%, respectiv 5%, nici macar cat extremistii de dreapta. Am citit cateva opinii in presa internationala pentru ca la noi subiectul e tratat cam pe la si altele, totusi Ungaria e unul dintre vecinii care conteaza. Unele voci anunta nori negri deasupra Europei, mai ales in conditiile in care mesajele de felicitare au venit mai degraba de la lideri extremisti europeni, cum ar fi Marine le Pen. Totusi, vina electoratului nu poate fi luata in calcul, trendul politicilor populiste creste in Europa, iar liderii consacrati, nu doar de stanga, nu mai reusesc sa convinga electoratul traditional. Ramane de vazut cum va fi cel de al 4-lea mandat de prim ministru al lui Viktor Orban, mai ales ca in acest timp, in 2020, Ungaria va comemora 100 de ani de la semnarea Tratatului de la Trianon”, a declarat Nechifor.