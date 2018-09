Liderul județean al partidului Pro România, deputatul Cătălin Nechifor, consideră că Valentin Popa și-a făcut datoria în calitate de ministru dar se așteaptă ca Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava să aibă de suferit de pe urma unor decizii pe care le-a luat mai ales în plan universitar. Nechifor susține că Valentin Popa a plecat la drum nepregătit politic și pe o campanie de presă negativă arătând că ”e greu să reziști ca țintă într-un hățiș administrativ acolo unde sunt cei veșnici din ministere și îți impun agenda lor”. Deputatul Pro România Suceava a amintit de unele decizii luate de Popa în calitate de ministru care au produs supărări în unele zone ale educației care în opinia sa vor avea repercusiuni negative asupra Universității ”Ștefan cel Mare”. ”Domnul Valentin Popa și-a asumat câteva decizii care au cam bulversat, au cam supărat căteva zone ale educației în special în plan universitar și sincer mă aștept ca USV să fie într-o situație nu tocmai favorabilă, într-o situație în care cei care s-au simțit lezați într-un fel sau altul să reacționeze așa cum a făcut-o fostul ministru Funeriu care a declasificat USV acum șapte ani și ne-a făcut un fel de universitate de Prelipca”, a spus Nechifor.

”Ar fi trebuit ca Valentin Popa să fie ajutat prin prisma faptului că nu este pregătit politic și nu are stomacul calibrat pentru această luptă dură”

El constată că cei care l-au susținut pe Valentin Popa la instalare aveau datoria morală să-l susțină în continuare. ”Nu e tocmai din drum ca Suceava să aibă un ministru taman la un portofoliu important cum e educația. La sediul central PSD e tradus prin ”prosperitate, solidaritate, demnitate” și nu regăsești solidaritatea asta decât poate la unul, cel din vârf. În rest solidaritatea este egală cu zero. Ar fi trebuit ca Valentin Popa să fie ajutat prin prisma faptului că nu este pregătit politic și nu are stomacul calibrat pentru această luptă dură. Dar nu a fost cum de altfel nici eu nu am avut acest privilegiu atunci când a fost cazul. Ar fi fost necesar ca în cazul meu să fi spus și alții că Nechifor ăsta a făcut un aeroport, un drum Suceava-Botoșani, un Transrarău, UPU, Cetate, Muzeu”, a spus Nechifor.

Nechifor crede că motivele care au stat la baza demisiei lui Valentin Popa ar trebui atent analizate în perioada următoare

El crede că Suceava probabil va pierde portofoliul educației. ”Din ce aud și eu pe la București vorbindu-se se pare că cineva de la Suceava, persoană importantă nu spui cine, a cam iscălit scrisorica respectivă și nu a iscălit-o acum o săptămână ci fix pe 17 august la Suceava în prezența unuia dintre semnatarii principali domnul Stănescu”, a adăugat parlamentarul sucevean. Nechifor a mai spus că motivele care au stat la baza demisiei lui Valentin Popa ar trebui atent analizate în perioada următoare pentru că ”dacă acei copii din Harghita și Covasna după câțiva ani de școală nu știu o boabă de română eu zic că nu e bine”. El a mai ținut să precizeze că nu ar fi comentat demisia lui Valentin Popa dacă nu ar fi văzut declarațiile ministrului muncii, Olguța Vasilescu, care i-a adus foarte multe reproșuri ministrului educației.