Liderul județean al Pro România Suceava, deputatul Ioan Cătălin Nechifor, a constatat analizând Legea bugetului de stat pentru anul 2020 că ”liberalii se grăbesc tare cu deficitul, an după an prevăd o creștere de vreo 35%”. În opinia sa acest lucru nu este deloc sănătos. ”Liberalii se grăbesc tare cu deficitul, an după an prevăd o creștere de vreo 35%. Doar că asta nu e bine deloc. Cu alte cuvinte să iei deficitul de la 3% din PIB în 2018 și să îl duci la 3,6 în anul curent, la 4,4 în 2020 și 6,1 în 2021 asta înseamnă să fii „gospodar”. Dar din dar se face raiul, știm asta, dar cu ce suntem vinovați că băieții ăștia care au preluat guvernarea pare – se că habar n-au cu economia, deh au și stat vreo 7 ani pe bară. Știm, au găsit și vinovații: pensiile, alocațiile, anul bisect…”,a spus Nechifor.