Liderul județean al Pro România, deputatul Cătălin Ioan Nechifor, s-a arătat deranjat că se tot bate monedă pe Alianța Vestului o alianță parafată de primarii liberali din Oradea, Timișoara, Arad și Cluj cu scopul de a a atrage fonduri pentru dezvoltarea zonei arătând că în perioada în care el a fost președinte al Consiliului Județean fără să fi avut hârtii semnate a realizat lucruri concrete sub o formă de ”Alianță a Estului”, adică prin alianțe punctuale cu diverși primari indiferent de culoarea lor politică. ”Am văzut recent o părere a domnului primar Ion Lungu că vezi doamne și la noi a funcționat o Alianță a Estului în 2013 dar am văzut proiecte numai pe hîrtie nu și în realitate. Dacă domnisa sa se consideră pionier atunci eu sunt șoim al patriei atunci când am făcut alianțe nu la nivel de hărtii, de studii, cu diverși primari pentru lucruri concrete”, a spus Nechifor.

Alianță cu Botoșani, Iași, Neamț, Bistrița

El a amintit de alianța cu județul Botoșani unde primarul era PSD iar președintele Consiliului Județean PNL, în urma căreia a fost modernizat DN 29 Suceava-Botoșani ”în doar șase luni cu sprijinul important al lui Victor Ponta” dar și Aeroportul ”Ștefan cel Mare”. ”Am mai avut o propunere pe care am discutat-o la momentul respectiv. În 2013 le-am propus un lucru simplu și anume acela de a construi un stadion undeva pe hatul dintre cele două județe pornind de la premisa că e greu să ții o echipă în divizia A și la Botoșani și la Suceava. Propunerea mea a fost să ne unim eforturile să facem alianța estului să avem, o singură echipă pe care să o susțină ambele județe cu un stadion modern făcut aerisit, cu parcări, cu infrastructură, aproape de aeroport, cu spații de antrenament, hoteliere, etc. Planul era ca Primăriile Suceava și Botoșani să-și vândă stadionale vechi pentrua avea o importantă componentă financiară de plecare în realizarea investiției. Nu s-a făcut nimic pentru că mă rog domnul Lungu văd că vrea neapărat să facă un stadion al lui cu nocturnă și ce mai trebuie doar că în poze”, a spus deputatul Pro Românina.

”Am făcut alianța estului cu Suceava care a fost una foarte consistentă pornind de la Termica care a primit sprijin guvernamental”

Nechifor a amintit de asemenea de alianța cu județul Iași, unde la șefia CJ era un liberal, pentru realizarea drumului Iași-Suceava în lungime de 177 de kilometri. ”L-am lăsat la cheie finalizat ca procedură, acceptat la finanțare și care din 2016 și pînă acum nu a avansat deloc”, a subliniat Cătălin Nechifor. El a continuat cu alianța cu Neamțul prin modernizarea DN17B. ”Cu Bistrița la fel e DN17 care unii ș-il pun așa în panoplia personală dar așa pentru hrisoavele istoriei DN17 a început în 2004 atunci când a fost prins la finanțare de către Miron Mitrea fostul ministru al transporturilor și s-a încheiat în 2013”, a precizat liderul Pro România.

Nu în ultimul rând Cătălin Nechifor a amintit de alianța cu municipiul Suceava. ”Am făcut alianța estului cu Suceava care a fost una foarte consistentă pornind de la Termica care a primit sprijin guvernamental. Mă săturasem eu de câte ori am mers la Victor Ponta să-l rog să ne ajute cu bani pentru a susține termoficarea la Suceava. Aș spune de podul de la Ițcani pe care l-am finanțat atunci prin Guvern, de sala de sport de la Ștefan cel Mare, complexul de la LPS, de zona pietonală și multe altele”, a enumerat Nechifor. El a pomenit în final de alianța cu Cernăuțiul propunerea sa fiind ca această regiune din Ucraina să vină ca parteneră în proiectul de candidatură al municipiului Suceava la titlul de capitală culturală europeană.