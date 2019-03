Președintele organizației județene a partidului Pro România, deputatul Cătălin Ioan Nechifor, a prezentat vineri în cadrul unei conferințe de presă argumentele care-i fac pe candidații Pro România mai atractivi la votul pentru Parlamentul European față de candidații celorlalte partide opinând că ”Pro România are un careu de ași care poate fi arătat tuturor față de quinta spartă pe care o găsim la alte partide”.

Nechifor a vorbit în primul rând de liderul național al partidului, fostul prim ministru Victor Ponta, care deschide lista Pro România pentru alegerile europarlamentare. El a amintit că Ponta are o relație specială cu Suceava trâindu-și copilăria la Pârtești iar în calitate de prim ministru a ajutat foarte mult județul. ”Țin să reamintesc faptul că pe data de 5 noiembrie 2015 atunci când Vicor Pointa și-a dat demisia din funcția de premier am ieșit păublic și i-am mulțumit pentru ceea ce a făcut pentru Suceava. Aerorortul Suceava vă spun deschis nu era făcut nici astăzi dacă Victor Ponta nu ar fi ajutat prin modificarea de proceduri europene într-o relație foarte corectă cu comisarul european Corina Crețu”, a spus Nechifor.

Despre comisarul european, Corina Crețul locul doi pe lista Pro România, Nechifor a spus că ”este persoana care are cel mai scump telefon din România”. ”Corina Crețu când sună pe cineva răspune fie că e vorba de Junker fie că e vorba de Timmermans sau de alții. Toți liderii importanți europeni răspund la telefon la locul doi de pe lista Pro România. La locul doi de pe lista PSD spre exemplu răspunde Dan Voiculescu și cam atât. La locul doi de pe lista PNL răspunde Emil Boc cred. Corina Crețu e un om care la Suceava a fost de foarte multe ori în vizită oficială sau privată”, a spus liderul județean al Pro România. El a amintit de vizita pe care Corina Crețu a făcut-o alături de fostul președinte al Parlamentului European, Josep Borell în data de 2 octombrie 2008 la Fălticeni, la Muzeul Ion Irimescu. ”Corina Crețu era atunci colega mea în Parlamentul European, eram atunci foarte apropiați din punct de vedere profesional și politic. La invitația mea domnul Josep Borell a fost la Suceava. Singurul președinte de Parlament European care a fost vreodată în Bucovina”, rememorat Nechifor. El amintit de prezența Corinei Crețu la Putna , la inaugurarea Cetății de Scaun de la Suceava dar și cu ocazia altor momente importante. ”Prezența Corinei Crețu în cele două locații la Putna și Suceava are la bază motive multiple însă unul este extrem de important. Corina Crețu din postura de comisar european a reușit să ajute Bucovina finanțând proiecte majore. E vorba în primul rând de Cetatea de Scaun a Sucevei pe care eu ca președinte al Consiliului Județean am preluat-o de la 23% execuție și am finalizat-o. E un proiect cu multă consistență tehnică dar și afectivă al Corinei Crețu atât la Putna cât și la Suceava”, a spus deputatul Pro România care a mai punctat implicarea Corinei Crețu în obținerea finanțării europene pentru reabilitarea Cazinoului de la Vatra Dornei care va permite municipiului să redevină ”o nestemată”.

Despre numărul trei de pe lista Pro România, fostul premier Mihai Tudose, Nechifor a spus că era cât pe ce să fie ”asul de pică” făcând aluzie la infarctul care l-a suferit zilele trecute însă a subliniat că ”nu e genul care pică ușor”. ”Despre Mihai Tudose aș putea să spun că e asul de pică. Era să pice dar nu a picat pentru că Mihai Tudose a scăpat de o complicație extrem de grea dar nu e genul care pică așa de ușor. S-a văzut de altfel și în ianuarie 2018 când l-au tras serios cei din PSD ca să scape de premier. Sigur că îi deranja postura asta nu doar ca atitudine ci și ca implicare. A încercat să conducă Guvernul chiar și împotriva lui Liviu Dragnea dar nu a rezistat foarte mult pentru că am văzut că la PSD cei care conduc nu sunt vechii pesediști ci mai noii pediști sau peneliști vopsiți în pesediști”, a spus Nechifor.

În fine despre al patrulea candidat din ”careul de ași”, fostul premier al Republicii Moldova, Iurie Leancă, Nechifor a spus că prezența lui pe lista Pro România reprezintă de fapt primul gest concret pe care România îl face pentru Unirea cu Modova. ”E primul gest politic pe care România îl face public deschis total de Unire a Moldovei cu România într-o formulă europeană de fapt într-o formulă modernă. Nu cred că mai suntem acum în situația anilor 1918 când s-au reconfigurat granițele. Cred că unirea cea mai simplă a Moldovei cu România trebuie făcută prin Uniunea Europeană și iată că Iurie Leancă cetățean român și moldovean va ajunge în Parlamentul European o premieră în acest sens și cred că e un prim pas curajos pe care trebuie să-l facem și formal mai departe”, a spus Nechifor. El a pomenit despre relația foarte bună dintre Leancă și Ponta amintind că atunci când erau premieri România a spijinit Republica Moldova cu fonduri pentru reabilitarea a peste 100 de grădinițe și școli sau cu donații de microbuze școlare.