Președintele Pro România Suceava, deputatul Cătălin Nechifor, a declarat că prin susținerea Alexandrei Harja Samsonescu pentru funcția de președinte a Consiliului Județean Suceava, acest partid a demonstrat că susține schimbarea în bine a județului și a modului în care se va face administrația publică. „E momentul unei schimbări și cred că am înțeles foarte mulți că acum e momentul schimbării. Nu mai târziu, nu altfel. Astăzi e nevoie de o schimbare, o schimbare politică curajoasă. O schimbare de profil administrativ. O schimbare de generații, în egală măsură, pentru un lucru foarte simplu. Traversăm un moment greu. Cine nu a înțeles că Bucovina, că Suceava e căzută foarte rău, economic, social, chiar și uman aș putea spune, greșește foarte mult. Și avem datoria măcar noi, cei care au înțeles lucrul acesta, să venim cu schimbări, cu altceva, cu o forță proaspătă, și vă spun că schimbarea la Pro România e vizibilă. O simțiți, o vedeți, e tangibilă există și cred că pe 27 septembrie, cei care trăiesc în Suceava, în tot județul au cu cine vota”, a spus Cătălin Nechifor. El a subliniat faptul că sucevenii au acum cu cine să voteze, cu Alexandra Harja Samsonescu pentru funcția de președinte a Consiliului Județean, dar și cu echipa Pro România pentru Consiliul Județean, și cu candidații acestui partid pentru funcțiile de primar din județul. „Și cred că e opțiune serioasă, bună, și îi rog să o gândească și să o fructifice ca atare. Ne-am propus în această perioadă să nu fim critici, să nu mai venim cu atacuri, cu acuzații. Fac ceilalți destul. Și PSD și PNL și alte partide, care vin cu teme de atac și se ceartă zi de zi. Nu ne-am săturat? Nu suntem prea jos căzuți?”, a adăugat liderul Pro România Suceava.

El a spus că această zonă a țării a trecut prin momente dificile de-a lungul timpului, însă unitatea a fost cea care a scos Bucovina „din marasm”. „Echipa a fost cea care a schimbat viața noastră de-a lungul timpului. Și cred că astăzi, în 2020, pe data de 17 august, Pro România dovedește unitate, echipă, schimbare, proiect și curaj. Și vreau să îi mulțumesc Alexandrei pentru că a avut curaj, la 30 de ani, o tânără antreprenoare, care și-a făcut o afacere din care trăiește bine și ea și familia ei. Și a început-o de la zero. Cu mult curaj și determinare. O tânără care are o afacere nu la nivel județean, ci la nivel național și chiar est european”, a declarat Cătălin Nechifor. El a subliniat faptul că Alexandra Harja Samsonescu vine cu forța proaspătă, cu curajul, determinarea și priceperea necesară și cu dorința de a schimba Suceava.

„Am foarte multă încredere în acest proiect. Nu e o surpriză. De doi ani și ceva, spune aceleași lucruri. Îmi doresc ca la Consiliul Județean Suceava să avem un tânăr care nu e din generația trecută, un tânăr care nu a făcut politică, un tânăr care a dovedit abilități antreprenoriale și care poate schimba ceva în Suceava. Uitați-vă și la alternative. E domnul Flutur candidat, din nou, la 61 de , ani toată viața în mediul public. Director la Silvic, inginer silvic, președinte de CJ Suceava, senator, din nou președinte. Uitați-vă la PSD, la doamna Adomnicăi, 51 de ani, toată viața în zona publică, de la jurist la Cooperativa Meșteșugărească la director la Șomaj, la Pensii, la Muncă, deputat, acum candidat. Uitați-vă la USR. Un domn de 64 de ani, fost comunist, fost director la Rulmentul, care a falimentat în vremea sa și uitați-vă la Alexandra. 30 de ani, din zona privată, un om care a putut conduce o afacere și care dă pâine și muncă și dacă vreți un fel de a fi altfel, pentru 23 de angajați. Poate veți spune că nu e mult. E foarte mult. La 30 de ani să ai în sarcina ta 23 de angajați e foarte mult”, a spus președintele Pro România Suceava.

Cătălin Nechifor a adăugat că are convingerea că el, împreună cu echipa sa, pot cu adevărat să fie alternativa de care au nevoie sucevenii. „Suntem altfel decât ceilalți”, a încheiat Cătălin Nechifor.