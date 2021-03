Fostul președinte al Consiliului Județean Suceava din perioada 2012-2016, Cătălin Nechifor, speră ca Palatul Administrativ afectat de un puternic incendiu în data de 6 martie să fie reconstruit repede, chiar dacă va fi nevoie de o finanțare consistentă. În Palat funcționau Consiliul Județean și Prefectura. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, el a declarat: „Este important să refacem acea clădire emblemă, construită în 1903-1904, într-un timp foarte scurt, pe vremea Imperiului Austriac. E o clădire emblemă, alături de Muzeul de Istorie și de alte foarte multe monumente de patrimoniu. Din păcate, se întâmplă chestii de genul ăsta și probabil că vom afla într-un viitor apropiat de la anchetatori care au fost cauzele incendiului. Important este să fie luate și măsuri și să fie recuperată paguba, dacă se poate. Rămâne de văzut. În general, durează mult asemenea anchete, pentru că focul cam distruge totul și ce n-a făcut focul a făcut apa folosită de pompieri. Mult nu-i de comentat pe tema asta. Cert este că acea clădire de patrimoniu trebuie refăcută”.

Fostul șef al administrației județene a mai spus că Palatul Administrativ a fost renovat în perioada 2003-2004 și în 2015, în baza unor proiecte avizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Cătălin Nechifor a afirmat: „Este vorba de o clădire de patrimoniu și orice intervenție asupra ei se realizează cu foarte multă atenție, respectând proceduri, respectând o legislație mai strictă, cu firme agreate. Din ceea ce știu, exista autorizație de securitate la incendiu emisă de ISU. Practic, tot ceea ce s-a făcut, s-a făcut în parametri. Vom vedea dacă a fost o greșeală de funcționare, dacă a fost o eroare umană, dacă a fost un incendiu pus… E greu de zis și e bine să așteptăm raportul de specialitate al celor care se ocupă de anchetă”. Costurile refacerii Palatului Administrativ din Suceava sunt estimate la 20 de milioane de euro.