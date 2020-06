Liderul județean al Pro România, Cătălin Ioan Nechifor, respinge categoric posibilitatea unei alianțe cu un alt partid politic pentru alegerile locale. El a declarat că ”la Suceava NU E CAZUL” de așa ceva dorind astfel să pună punct unor speculații apărute în mediul online. ” Văd în ultima vreme o mare fierbere pe subiectul alianțelor electorale pentru alegerile locale, când vor fi ele. În special PRO ROMÂNIA și Victor Ponta sunt principalii vectori luați în considerare de analiști, de politicieni și de liderii principalelor partide. În primul rând nu cunoaștem când vor fi alegerile locale și dacă vor fi. La cum o țin langa Iohannis și PNL n-ar fi de mirare să tot avem stări de alertă până la calendele grecești. Sau mai bine zis, până când vor avea din nou peste 40% în sondaje. În al doilea rând nu poate să ne treacă nimeni strada cu forța. La București poate e altceva, poate că în țară or fi localități și județe unde poate că se dorește nu știu ce fel de alianță, dar la Suceava NU E CAZUL. Pentru că, odată, n-am discutat cu nimeni despre așa ceva și a doua oară la PRO ROMÂNIA aceste decizii se iau de jos în sus. Adică, dacă o organizație locală ne spune că dorește alianță cu roșii, galbenii, verzii sau oricine altcineva, luăm în calcul, discutăm și decidem. PUNCT. Restul ce apare prin unele site-uri e doar propagandă ieftină și fake news. Noi construim în continuare și sper să avem candidați buni peste tot. Dacă alte partide vor să ne susțină candidații noștri chiar îi indemnăm să o facă și la Suceava cu Florin Sinescu și la Moara cu Gabriela Cristina Rusu și la Mănăstirea Humorului cu Jucan Mihaiela ca să dau doar trei exemple unde știu că cel puțin un partid important nu are candidat propriu încă”, a explicat Nechifor. El a amintit că Pro România a luat anul trecut la europene 7%, la prezidențiale cu Mircea Diaconu 10% iar acum în sondaje are 11%. ”Cred că putem da bacalaureatul politic mergând singuri în alegerile locale următoare”,a încheiat liderul Pro România Suceava.

