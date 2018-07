Deputatul Pro România de Suceava, Cătălin Ioan Nechifor, consideră că politicienii suceveni care în ultimii 17 ani au tot strigat după autostrăzi care s lege Suceava de București sau de Vestul Europei fie nu sunt ascultați „de neînsemnați ce sunt”, fie nu procedează corect. Cătălin Ioan Nechifor este de părere că în privința problemei autostrăzilor „trebuie să sa știm adevărul, sa vedem de unde plecam și în felul ăsta să știm ce vom avea de făcut”. „Vorbesc mulți despre autostrăzi. E firesc. Și eu îmi doresc autostradă și spre București și spre vestul Europei. Am construit, cât timp am fost președintele Consiliului Județean Suceava, singurul aeroport internațional din întreaga țară, din ultimii 30 de ani. Dar nu e suficient. Avem nevoie de căi rutiere de viteză pentru a avea acces acces la dezvoltare. Și trebuie, repet, să știm unde suntem”, a precizat deputatul Pro România. El a arătat că de zeci de ani este gândită o rețea de autostrăzi, așa numitele coridoare Pan Europene. „Nu detaliem aici motivele care au stat la baza acestui desen, obiectivul principal a fost legarea capitalelor și conectarea extremelor continentului. Dar asta este hotărât de mult și România a cam fost ocolită”, a precizat Nechifor. Deputatul sucevean a explicat că cele trei coridoare, „care nu prea exista decât în proiect” sunt următoarele: coridorul 9 Helsinki – Sankt Petersburg – Moscova – Kiev – Chișinău – Bucuresti, coridorul 1 Varsovia – Minsk – Moscova și coridorul 3 Berlin – Katowice – Luvov – Kiev. „După cum ne dam seama prin Suceava și Bucovina nu trece nimic. Nici spre Nord, nici spre Sud, la București, nici spre Vest, nici spre Est. Și totuși ce e de făcut? Vrem totuși autostrada, drumuri rapide. Știu politicieni suceveni și îi știți și voi, care au tot strigat autostrada de prin 2002 încoace. Și care tot strigă. Pai dacă de 17 ani tot strigă și nimic nu s-a întâmplat înseamnă ori că nu îi ascultă nimeni de neînsemnați ce sunt, ori nu se face așa”, a spus deputatul Pro România de Suceava.

Cătălin Nechifor consideră că pentru coridoarele 9, 3 și 1, „aproape neexistente în realitate” vor fi cheltuite sume uriașe din fonduri europene și surse guvernamentale. „În plus, proiectele vor dura zeci de ani ca să fie finalizate. Abia atunci ne vom putea pune la rând să fie desenat un nou coridor, sau mai multe și care să conecteze și aceasta pată albă din Nord-Estul României. Dar va dura mult de tot”, a arătat Nechifor. El a precizat că poate exista și o altă abordare, cum s-a și propus în 2014 și 2015 de Guvernul de atunci, când încă „unii au sărit ca arși”. „Și anume să decidem la nivel național că vom construi drumuri expres, cu două benzi pe sens și cu delimitare fizică la mijloc, care să poată fi fazate în viitor pe profil de autostrada și care sa lege Siretul, prin Suceava, Bacău, și Focșani de București, dar și legătura peste munți cu Ardealul. Costul ar fi mai mic, iar exproprierile de teren vor fi făcute la acest moment. Asta înseamnă că, atunci când va exista restul de finanțare, se va putea trece la extindere, fazare, pe stânga și dreapta cu benzile pe care le presupune profilul de autostradă. Totul, fără a se afecta traficul pe drumul expres”, a precizat Cătălin Nechifor. El a arătat că o altă variantă ar fi „să nu facem nimic, doar să ne lamentăm și evident să ne ciomăgim între noi că unul e mai vinovat decât altul”.