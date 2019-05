Liderul județean al Pro România, deputatul Cătălin Ioan Nechifor, s-a arătat deranjat de afirmațiile șefului administrației județene, liberalul Gheorghe Flutur, potrivit cărora proiectul european privind modernizarea drumului strategic Suceava-Iași inițiat în 2013 pe când se afla la șefia Consiliului Județean a demarat abia acum din cauză că a fost ”foarte încâlcit”. Nechifor a explicat într-o conferință de presă că în 2016 a predat un proiect la cheie, cu finanțarea aprobată, cu asocierea între Consiliile Județene Iași și Suceava aprobată și nu înțelege de ce după 2016 nu s-a turnat nici un centimetru de asfalt. ”Ce vrei mai mult de atât să ai proiect pe masă, să ai asocierea prin Consiliul Județean disponibilă, să ai o viziune complet modernă de dezvoltare, să aduci soluții care sunt în vestul Europei, să ai mură în gură și acum să vii să te plângi?”, s-a întrebat Nechifor.

”Pentru câțiva zeci de metri pătrați de teren în extravilan care trebuiau expropriați în interes public lor li s-a părut încâlcit”

El crede că acea așa zisă parte ”încâlcită” a proiectului se referă la exproprierea unor terenuri pentru a se putea realiza niște insule de calmare a traficului la intrarea și ieșirea din unele localități soluție care în final a fost scoasă din proiectul inițial. ”Ce am propus eu în 2016 cu Adomniței (nr. Cristi Adomniței, fost președinte al CJ Iași) trebuia păstrat. Cu elemente suplimentare de siguranță rutieră, cu soluții moderne cum găsim în vest pe care le-au tăiat. Probabil că asta fost încâlceala din capul lor. Li s-a părut ceva ciudat. Au confundat cu un giratoriu ceea ce am făcut noi atunci acele insule de calmare a traficului la intrarea și ieșirea din localități așa încât vrând-nevrând cu zone de opritor acustic în care să auzi zdrăngănitul mașinii, cu acele insule de calmare a traficului să nu mai intre mașina cu 100 la oră în localitate și să spulbere pe careva. Nu au înțeles nimic din ce am gândit eu în 2016. Au tăiat de la finanțare soluția asta. Li s-a părut complicat, greoi. Pentru câțiva zeci de metri pătrați de teren în extravilan care trebuiau expropriați în interes public lor li s-a părut încâlcit. Mă intreb și eu oare când facem și noi în România lucruri ca în afară? Oare când se va înțelege că ne scumpim la tărițe și ne ieftinim la grâu?”, a spus Nechifor. El a pecizat că era obligat să spună aceste lucruri pentru a-și apăra munca lui dar și a colegilor săi. ”Le sunt dator și lor celor care trăiesc și celor care a murit pentru că și-au pus viața în slujba publică. Pentru ei fac lucrul ăsta”, a conchis liderul Pro România Suceava.