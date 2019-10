Președintele organizației județene a Pro România, deputatul Cătălin Nechifor, consideră că votul la moțiunea de cenzură prin care a căzut Guvernul Dăncilă a fost de fapt un vot de blam împotriva liderilor PSD care au dus acest partid la un scor catastrofal nu neapărat împotriva partidului în sine. El a explicat că atitudinea celor din Pro România a fost una ”extrem de fermă și de corectă și în mod esențial decisivă pentru că fără cele peste 30 de voturi ale Pro Românai moțiunea nu ar fi trecut moțiunea nu ar fi atins nici măcar 200 de voturi”. ”Au fost 238 de voturi exprimate pentru moțiune și avem și noi o parte de responsabilitate și cred că una foarte mare. Pe de o parte mulți dintre aleșii PSD se uită puțin mai urât la noi și sigur că ne văd vinovați dar trebuie să înțeleagă și cei din PSD că nu era altă cale”, a spus Nechifor. El a arătat că Pro România nu avea altă variantă precizând că partidul condus de Victor Ponta a propus PSD trei formule de colaborare care au fost respinse în final.

”Le spun celor din PSD care sunt într-o oarecare măsură supărați pe noi că le-am căzut Guvernul că nu e vina noastră”

”Nu era altă variantă pentru că Pro România a propus deschis mai multe formule de colaborare nu de când umblau cei din PSD cu bani și cu promisiuni și cu sinecuri noaptea prin casele alor noștri că așa s-a întâmplat în noaptea de miercuri spre joi. Am propus transparent PSD o formulă prin care să putem stabiliza zona guvernamentală, să venim cu oameni capabili încă din august și am fost refuzați categoric. În unanimitate CEx al PSD a exclus orice colaborare cu Pro România. Am propus tot în acel moment un candidat unic susținut de Pro România, PSD și ALDE. Am propus ca Mircea Diaconu să fie susținut de toți și am fost refuzați. Am propus și a treia formulă anume aceea în care să înțelegem că România are nevoie de un comisar european foarte puternic cunoscut, acceptat la nivel de structuri parlamentare ale Europei și am avut varianta Corina Crețu. Nu au vrut-o nici pe asta. Au mers cu doamna Rovana Plumb, au mers cu domnul Dan Nica și am văzut cu toții că România a rămas singura țară din UE care nu are propuneri de comisar acceptate și aduse în zona în care să fie validate de către Parlamentul European. Atunci se pune întrebarea firească dacă noi aproape că v-am explicat extrem de serios de punctual cu argumente că e bine să facem un proiect comun și nu ați vrut mai mult de atât ați votat în unanimitate că nu doriți o colaborare cu Pro România atunci le spun și eu celor din PSD care sunt într-o oarecare măsură supărați pe noi că le-am căzut Guvernul că nu e vina noastră”, a spus Cătălin Nechifor.