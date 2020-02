Liderul județean al Pro România, deputatul Cătălin Nechifor, a anunțat într-o conferință de presă că au fost definitivate candidaturile pentru alegerile locale în aproape 80% din cele 114 localități ale județului. Nechifor a precizat că printre candidați sunt oameni care nu au făcut politică dar și persoane cu o bogată experiență politică în spate foști membri PNL sau PSD.

”Nu veți găsi între cadidații Pro România oameni care au probleme atât în zona civică cât și în cea juridică, nu veți găsi oameni conflictuali, nu veți găsi oameni care nu au viziune. Veți găsi cu siguranță oameni așezați cu foarte mult bun simț, oameni care nu se laudă dar care fac foarte multe lucruri”, a spus Nechifor. El consideră că trebuie făcut tot posibilul ca în Consiliul Județean majoritatea să nu fie deținută de un singur partid. ”Va trebui să obținem un scor important și la lista de consilieri județeni și pentru candidatul la președinția Consiliului Județean astfel încât majoritatea care se va crea după alegeri să fie formată măcar din două partide. Este esențial pentru funcționarea democratică”,a explicat liderul Pro România Suceava care a adăugat ”deja PNL devine încet încet ceea ce era PSD pe vremea cea mai neagră”.

Nechifor, mesaj pentru Flutur

Cătălin Nechifor care va candida la președinția Consiliului Județean a avut un mesaj pentru actualul deținător al fotoliului de șef al administrației județene, Gheorghe Flutur. ”O să-l rog pe domnul Flutur atunci când nu lucrează asiduu pe asfaltări, când nu se întâlnește cu cei de la CNAIR, când nu desenează trasee de autostradă în munți și câmpii poate încearcă să se întâlnească cu cei care sunt în subordinea lui la Consiliul Județean și să descâlcească acel proiect de drum care leagă Suceava de Iași pe care l-am semnat eu cu domnul Cristi Adomniței în 2015 și pentru care nu s-a construit nici un centimetru de cinci ani de zile”, a transmis Nechifor.