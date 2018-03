Deputatul PSD de Suceava, Cătălin Nechifor, consideră că rezultatele alegerilor parlamentare din Italia demonstrează că în momentul de față are loc o mișcare tectonică a electoratului, o migrare din zona partidelor consacrate, principalul perdant fiind partidele de stânga. Câștigătorul alegerilor din Italia este partidul Mișcarea 5 Stele, o formațiune politică antisistem. „Am scris în urma cu ceva timp, prin noiembrie, o postare despre stânga europeană. Am urmărit cu atenție și votul de ieri din Italia și se confirmă ceea ce spuneam atunci. Asistăm la o mișcare tectonică a electoratului, o migrare din zona partidelor consacrate, principalul perdant fiind partidele de stânga. Așa s-a întâmplat și cu Partito Democratico, al fostului premier italian Mateo Renzi, care a obținut cel mai mic scor istoric. Pe de altă parte, Mișcarea 5 Stele a măturat și cu stânga și cu dreapta, plusând cu o abordare de campanie populistă și anti-sistem”, a spus Nechifor. Palamentarul social democrat consideră că ceea se întâmplă în fapt este destul de greu de explicat, dar se pot intui câteva scenarii. Astfel, Cătălin Nechifor a arătat că pe de o parte, lumea s-a saturat de partidele clasice, iar pe de altă parte, într-o Europă profund afectata și de migrația din perioada 2015 – 2016 există o lipsă de politici publice care să convingă omul de rând că pentru el va fi mai bine în viitor. „Sigur ca metodele sunt diferite, de la En Marche în Franța, la extrema dreapta din Germania care are toate șansele să se legitimeze ca principal opozant, la situaâia deosebită din Austria, la modelul Orban din Ungaria și PiS din Polonia. Despre situația de la noi, iarăși se poate vorbi mult. E limpede ca asupra partidelor clasice PSD și PNL există o presiune, pe care dacă nu o simțim încă, vom vedea efectele la alegerile europenele de anul viitor. Despre care, alegerile europarlamentare, e de urmărit în ce măsură în viitoarea configurație a Parlamentului își vor face mult mai simțită prezenta partidele de extremă, anti sistem și anti europene și în ce măsură blocul de dreapta PPE și de stanga S&D vor reuși sa contrabalanseze inițiativele care vor putea pune în pericol însăși esența care a stat la baza creării Uniunii Europene după al doilea război mondial. Istoria se poate repeta, iar multe din tarele trecutului au avut în spate, culmea, decizii democratice”, a încheiat Nechifor.