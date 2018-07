Președintele Pro România Suceava, deputatul Cătălin Nechifor, s-a declarat total nemulțumit de sumele pe care Guvernul României le-a alocat unor primării sucevene pentru refacerea pagubelor produse de inundațiile de anul acesta. Cătălin Nechifor a declarat că în județ sunt foarte multe pagube, din fericire nu foarte grave, însă sunt foarte multe de refăcut, atât în infrastructură, dar și pentru populație. „Iată că anul acesta, fenomenele de vară, cu aceste averse destul de puternice, probabil că și pentru că s-a tăiat foarte mult din pădure, ne produc foarte multe disfuncționalități și pagube. Și mă bucur într-un fel pentru faptul că s-au făcut într-un timp scurt acele evaluări în teren, însă nu pot să fiu mulțumit de faptul că până acum s-au alocat destul de puțini bani pentru a reface infrastructură care a fost afectată. După cum am văzut, au fost luate foarte multe poduri, podețe, s-au stricat foarte multe drumuri, s-au distrus foarte multe apărări de maluri. Nu mai vorbesc de zona privată, unde case, curți, fântâni, magazii au fost afectate. Iar Guvernul până în acest moment nu a reușit să acorde în totalitate sumele de bani necesare”, a spus liderul Pro România Suceava. El consideră că împărțirea care a făcut-o Guvernul pentru localitățile din județul Suceava este una care nu ține cont foarte mult de realități. Cătălin Nechifor a arătat că sunt situații total disproporționate, unele localități primind toți banii solicitați, în timp ce altele nu au primit nimic, sau au primit sume derizorii. Nechifor a subliniat că în acele localități pentru care sumele alocate sunt foarte mici, costurile pentru o ședință de Consiliul Local pentru aprobarea rectificării bugetare ar putea fi mai mari decât banii primiți. „Gândiți-vă din punct de vedere practic, logistic, financiar chiar ce înseamnă să operezi acei 1.000 de lei într-un buget local, pentru că potrivit procedurilor primarul trebuie să convoace o ședință extraordinară, să vine consilierii locali, să pui pe masă materiale, să faci copii xerox și cred că dacă suntem corecți și studiem, precis vom constata că aceste costuri administrative depășesc mia aia de lei. Și atunci întreb. De ce totuși nu găsim o formulă prin care să dăm o sumă consistentă, să acoperim măcar jumătate, sau chiar în totalitate nevoile care sunt în localități? Pur și simplu cred că Guvernul își bate joc de acele localități. Cu 1.000 de lei înseamnă ceva derizoriu. Cumperi banane din piață de 1.000 la o adică. Să aloci pentru o localitate care a suferit foarte multe pagube mi se pare cu totul și cu totul nesănătos. Și sunt din nefericire foarte multe localități”, a mai declarat președintele Pro România Suceava.

Nechifor solicită alocarea de urgență a fondurilor pentru primării

El a dat ca exemplu mai multe localități care nu au primit nimic sau au primit sume foarte mici. Unul dintre acestea este Solca, Nechifor considerând că acest oraș este la un pas de faliment dacă Guvernul nu va reuși să găsească o formulă de ajutor.

„Am auzit câteva zvonuri că încearcă să găsească o formulă prin care să finanțeze aceste pagube, aceste distrugeri de infrastructură din fondul de solidaritate al Uniunii Europene. E un lucru bun, dar din păcate această formulă pe care am auzit-o pe surse că se discută la Guvern înseamnă că banii vor veni abia anul viitor. Avem experiența din trecut, din perioada 2010 când s-a aplicat, s-a făcut dosarul, s-a trimis la Bruxelles s-a evaluat, s-a validat, dar banii au venit peste un an. Eu cred că suntem în situația în care lucrările trebuie făcute acum”, a spus Cătălin Nechifor. El a precizat că nu vorbește doar de situația de la Milișăuți, unde trebuie reabilitat podul de peste râul Suceava. Nechifor consideră că ce se întâmplă cu acest pot „e o catastrofă”. „Acolo este vorba de un bazin destul de mare de locuitori. Sunt 150.000 de oameni care trăiesc de la Nispitu la Ulma, în vale către Vicovu de Sus, către Voitinel, Volovăț, Frătăuți sau Rădăuți. Sunt oameni care circulă foarte greu și ajung foarte greu și acasă și ajung foarte greu și turiștii în acea zonă. E evident și aici trebuie găsite soluții. Și nu am prea văzut pe nimeni să vină cu o comunicare publică, să spună hai să folosim ruta cutare, să mergem pe acolo să ajungem în condiții decente. Cred că varianta de a merge pe drumul Țibeniului, prin Milișăuți – Satu Mare este proastă. O vedem, o știm, e groapă după groapă. Mă mir și mă întreb de ce nu s-a făcut publicitate pe un traseu mult mai simplu, mai în regulă și mai scurt și anume un drum județean pe care l-am făcut în perioada cât am fost președinte de Consiliu Județean, în 2014. Și mă refer aici la drumul județean care leagă Mihoveni, din comuna Șcheia, prin Todirești, prin codrul Costânei și care ar putea să scoată traficul rutier către zona Rădăuți pe un drum total modernizat, cu asfalt. Sunt variante alternative, care trebuie comunicate, pentru că nu toți oamenii știu să aleagă un traseu. Iar în aceste situații când avem un pod de o astfel de anvergură, cu traficul blocat complet, pentru cine știe cât timp, pentru că din câte am văzut încă nu au început lucrările, e important de făcut această informare publică”, a declarat Cătălin Nechifor. El a recomandat autorităților județene și locale să monteze panouri de mari dimensiuni cu această rută.

Nu în ultimul rând el a făcut un apel către Guvern să aloce săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare toate fondurile de care primăriile au nevoie pentru refacerea efectelor inundațiilor.