Deputatul PSD de Suceava consideră că „utilitățile” din programul „Suceava – Utilități și mediu la standarde europene” au ajuns să fie „inutilități” având în vedere că la mai bine de 16 ani de la demarare acesta nu și-a atins scopul. „Milioane de Euro rămân ca datorie în cârca autorităților publice locale din județul Suceava, în cadrul programului <Utilități și mediu la standarde europene>. Mai degrabă am putea spune <inutilități>, pentru că după 15 ani de când a început derularea lui, nici până acum nu si-a atins obiectivele”, precizat Nechifor. El a aspus că nu mai puțin de 60 de localități și Consiliul Județean rămân bune de plată cu suma de aproape 18 milioane de Euro. „Nu stiu daca mai contează unde s-a greșit și cine a greșit, cert este că la Senat se va respinge la finalul acestei luni un proiect de lege depus de parlamentari suceveni, prin care se solicită preluarea la datoria publică a sumei de 17.261.79,95 Euro, rest de plată în cazul împrumutului angajat de Consiliul Județean și 60 de localități, în anul 2003, pentru realizarea unor centrale termice de cogenerare în localități urbane și extinderea rețelei de gaz în localitățile asociate. Eu nu am semnat această inițiativă, pentru motivul că ceea ce se solicită nu va putea niciodată să treacă ca lege prin Parlament, drept dovadă că deja două comisii permanente ale Senatului au avizat negativ și au dat raport de respingere, respectiv comisiile de administrație și buget”, a declarat deputatul PSD de Suceava.

El a explicat că motivele sunt cât se poate de simple, amintind că în 2003, Guvernul de atunci a garantat creditul, dar obligația de rambursare e a celor care s-au asociat în vederea realizării obiectivelor comune. Cătălin Nechifor a adăugat că în al doilea rând, „și aici cred că e o problemă gravă”, în anul 2009 s-au predat gratuit circa 104 de kilometri de rețea de gaz construită pe credit către Transgaz, cu obligația acestei companii de stat de a continua proiectul. „Nu l-a mai continuat, din păcate, și astăzi cei din Vatra Dornei așteaptă gazul să ajungă la centrala finalizată prin 2007, care, nefunctionad nicio secundă, probabil că e deja muzeu. Și o ultimă problema pe care o enunț, mai sunt și altele, este faptul că multe localități nu vor avea niciodată nici măcar un centimetru de rețea sau vreun metru cub de gaz, prin urmare plătesc în solidar pentru ceva ce nu există”, a mai afirmat Cătălin Nechifor. El a subliniat că a încercat de-a lungul timpului să găsească, la rândul său, soluții, inclusiv relocarea centralelor care stau nefolosite la Gura Humorului și Câmpulung Moldovenesc, localități care nu mai au sisteme de transport și distributie agent termic funcționale, către municipiul Suceava, dar nu s-a dorit. Dar am și reușit în mandatul de președinte de Consiliu Județean să primim an de an de la Guvern sumele de bani care se acumulau ca datorie, am acceptat inclusiv ideea unor primari de a acționa în instanță și de a obține o soluție juridică, dar mai mult de atât nu întrevăd ce s-ar putea face. Din păcate, deja celebrul program „Inutilitati si mediu” va continua să atârne ca o piatra de moară de bugetele localităților pentru încă vreo 15 ani.