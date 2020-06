Într-o intervenție telefonică la Radio Top, președintele Pro România Suceava, deputatul Cătălin Nechifor a evitat să spună dacă la viitoarele alegeri locale va candida la președinția Consiliului Județean. El a declarat: „La noi, la Pro România, avem o evaluare în acest moment. Eu mi-am dorit foarte mult să găsim o persoană mai proaspătă, pe care s-o putem ajuta cu experiența noastră, cu ce am făcut bine, cu ce am făcut rău, ca să putem găsi formula, eventual, mai largă politic, mai multe partide să tragă la căruța asta. Văd că e destul de greu și văd că și PSD și-a lansat candidatul. Urmează să avem o decizie și noi în scurt timp”. În ianuarie, deputatul Nechifor anunța că va candida la președinția Consiliului Județean Suceava. El a ocupat această funcție între anii 2012 și 2016.