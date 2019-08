Președintele Pro România Suceava, deputatul Cătălin Nechifor, a declarat că Guvernul pregătește o șpagă de 1.470.263.000 de lei, aproximativ 310 milioane Euro, pentru autoritățile locale. Afirmația a fost făcută după publicarea proiectului de rectificare bugetară. „În anexa 4, Guvernul și-a pregătit bani pentru cumpărarea primarilor, înaintea alegerilor prezidențiale. Plasate sub titlul de sume rezervate, care se vor aloca separat prin hotărâre de guvern, cele 310 milioane de Euro sunt semnul clar al disperării. Așa ceva nu s-a mai făcut de foarte multă vreme, nu există criterii, nu există transparență, există doar speranța că dând ceva bani primarilor vor obține și voturi la alegeri”, a spus liderul Pro România Suceava. El a precizat că mai grav este faptul că la rectificare, Guvernul propune alocarea sumei de doar 1.167.419 de lei pentru echilibrarea bugetelor locale, conform legii, transparent, dar își rezerva suma de 1.470.263.000 de lei pe care să o împartă după bunul plac ulterior. „Acest lucru, după părerea mea, nu este altceva decât trafic de influență și dare de mită în forma continuată. Doar că e prima oară când mita depășește 55%”, a mai declarat Cătălin Nechifor.

