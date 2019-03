Președintele organizației județene a partidului Pro România, deputatul Cătălin Ioan Nechifor, recomandă politicienilor suceveni să nu mai comenteze de centura Sucevei arătând că ”e din păcate trist să ajungem să ne certăm pe nimic”. El constată că nu mai intersează pe nimeni istoria acestei investiții, că s-au triplat costurile sau alte detalii și că de fapt lumea nu vrea decât să se finalizeze odată centura și nimic mai mult.

„Nu a dat bine nici aia cu lopata, n-a dat bine nici aia cu primarul Lungu care a luat la pas în 2008 de a găsit el traseul centurii, nu a dat bine nici reacția PSD criticându-i pe cei doi. S-a mai băgat și ALDE și am stat și m-am gândit totuși la urma urmei eu cu Flutur am făcut ceva pe centura asta cât de cât. Se circulă am încercat am reușuit cât am reușit. Știți bine că unii m-ați criticat în 2015 că nu am inaugurat acea porțiune de centură acei 6 km cu festitivăți, cu panglici și am făcut lucrul ăla absolut din decență crezând că nu e normal să inaugurezi jumate de centură mai ales că eu știam că restul centurii e problematică. Pentru că din păcate traseul nu e cel mai bun și poate că domnul Lungu nu a avut cea mai bună inspirație când a luat-o la pas prin Hagigadar. Un pământ lutos sus pe deal numai bun de flori, jos pe vale numai bun de alunecări de teren. Astăzi pe nimeni nu mai intersează istoria acestei investiții, pe nimeni nu mai interesează că s-a triplat costul. Toată lumea vrea să fie gata și eu la fel vreau să fie gata și chiar îi încurajez pe toți hai să nu mai comentăm pe subiectul ăsta prea mult. Hai să închidem odată povestea asta poate o da Dumnezeu și o face, poate că vor fi atenți asupra unor probleme pe care eu le-am ridicat în trecut să le poată gestiona cum trebuie”, a declarat Nechifor.

Liderul Pro România Suceava a mai comentat totuși un lucru referitor la centura Sucevei și anume cel legat de prezența firmei spaniole în consorțiul de constructori. ”Singura chestiune pe care vreau să o mai spun astăzi este să aibă foarte mare grijă la modul la care se desfășoară și procedurile atât partea de execuție cât și partea de decontare pentru că din ceea ce știu eu a fost o exagerare a CNAIR că a pus condiții în special finaciare dar și tehnice ridicate pentru contractanți așa încât în final pe lângă câteva firme locale s-a aciuat și o firmă spaniolă Obras Publicas Y Regadios o firmă un pic așa în ceață. Eu nu am văzut picior de spaniol pe la centura asta, nici măcar utilaje și stau și mă întreb de ce s-or fi băgat spaniolii ăștia că nu-i văd pe aici? Am studiat puțin pentru că și-au luat un comision de 10% deja. Asta e informația pe care o am eu. Acea firmă spaniolă și-a luat 10% comision asta înseamnă că din valoarea licitată de 61 de milioane de lei plus TVA spaniolii deja și-au luat partea lor și mă întreb dacă diferența de bani mai este suficentă să închidem lucrarea? De ce au luat 10%? Simplu. Nici Lungu, nici Stan, nici Flutur, nici eu nu aveam autoritatea să construim ci cei de la București o fac. Punând condiții de calificare financiară foarte sus ceilalați ofertanți au trebuit să-și ia un ajutor de nădejde, o firmă puternică care nu a cerut decât 10% din valoarea contractului ca să-i ajute cu două hârtii cu acea adresă cu antetul firmei în care spun că au experiență tehnică și financiară similară îm valoare de nu știu câte milioane”, a spus Nechifor.