Președintele Pro România Suceava, deputatul Cătălin Nechifor, îi îndeamnă pe suceveni să răspundă dacă ei consideră că „s-a meritat sau nu să ne unim cu România”. Cătălin Nechifor a declarat în cadrul unei conferințe de presă că după „atâta harababură și bătaie de joc” are sentimentul că Anul Centenar va fi ratat la modul rușinos. „Stau și mă întreb și eu că îndată e 28 noiembrie, vor veni președintele României, miniștri, prim-miniștri și alți invitați de seamă la Suceava să marcheze Unirea Bucovinei cu Țara Mamă după decizia Congresului General al Bucovinei din 1918, dar nu văd nimic în aceste 634 de proiecte ale Guvernului care să se întâmple la Cernăuți. Era tocmai o ocazie fantastică ca România să fie prezentă la Cernăuți nu doar pentru românii care trăiesc acolo, ci pentru toți românii, să arate că da, acum 100 de ani a fost Unirea Bucovinei cu Țara Mamă”, a declarat Nechifor.

El a precizat că lucrul acesta trebuia marcat într-un fel cu totul și cu totul impresionant, bugetat, cu acțiuni serioase și cu lucruri făcute ca la carte. „Nu se întâmplă nimic la Cernăuți. Și încă un lucru care m-a deranjat foarte mult este acela că tot în materialul Ministerului Culturii sunt un număr de 100 de mari proiecte din cele 643, iar Suceava nu e pe nicăieri. Vă dați seama cu proiecte de 30.000 de lei, de 60.000 de lei, cu simpozioane, chiar nu ai cum să ajungi în calendarul național. Suceava e pe nicăieri și atunci e corect să întrebăm acum dacă s-a meritat sau nu să ne unim cu România? Întrebare grea la care nu am un răspuns, dar cred că e corect pentru cei care în 1918 au crezut cu toată ființa că fac ceea ce trebuie, au crezut cu toată ființa că soluția Unirii cu Țara Mamă este soluția bună pentru acest tărâm, pentru acești oameni care trăiesc în Bucovina. Și trebuie să ne întrebăm serios ce am făcut pentru ei? Pentru că pe vremea austro-ungarilor dacă luăm doar Suceava ca referință, Romstorfer a reconstruit Cetatea care era praf și pulbere”, a spus liderul Pro România. El a amintit că în mandatul său de președinte al CJ Suceava a spus că a finalizat proiectul de modernizare al Cetățenii de Scaun, care cred că face cinste acum.

Nechifor: Știu că România cea cu care ne-am unit ne-a dat garanții că vom fi respectați

Cătălin Nechifor a adăugat că tot austriecii au făcut clădiri emblematice în Suceava, cum ar fi actualul Muzeu de Istorie, care tot în mandatul său la CJ Suceava a fost reabilitat, dar și rezervorul de apă, pe care „noi l-am transformat în Muzeu”. „Apoi sunt alte clădiri precum Palatul Administrativ. Ei l-au construit iar perioada asta de 100 de ani a însemnat să i se schimbe învelitorile, acoperișul, să pună termopane în loc de geamuri din lemn și cam atât. Dacă ne uităm la alte infrastructuri importante, podul de la Vama ni l-au notificat austriecii fix la 100 de ani pentru că ei nu-și mai asumă garanția și traficul ca fiind normal și s-a refăcut podul. Dacă tragem linie și dacă o luăm pe etape cred că ar fi normal ca fiecare dintre cei care am fost într-un fel sau altul în măsură să facem ceva pentru Bucovina să spunem ce am făcut fiecare și împreună să vedem dacă într-adevăr s-a meritat sau nu să fim parte a României. Pentru că aeroportul l-am făcut în mandatul meu. Autostrada nu o s-o facă mulți de acum înainte. Nici până acum nu a fost cineva în stare să o facă. De cale ferată nici nu mai vorbim că până la București trebuie să schimbi și mecanicul probabil pentru că face îndată mai mult de opt ore. Și nu mai vorbim de modul în care suntem tratați. Ce vom primi noi în viitor pentru că știu că în 1918 s-au făcut sacrificii, nu a fost ușoară decizia de atunci. Știu că România cea cu care ne-am unit ne-a dat garanții că vom fi respectați că vom avea măcar ministru delegat pentru Bucovina în cabinetele guvernamentale românești și cu ce ne-am ales?”, a încheiat Cătălin Nechifor.