Președintele organizației județene a Pro România, deputatul Cătălin Ioan Nechifor, îl roagă pe șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, să facă demersuri la guvernul liberal pentru a aloca banii necesari finalizării noului spital din Fălticeni. ”Aș vrea să-l rog pe domnul Flutur când are timp într-o pauză să încerce să termine și spitalul din Fălticeni. Sincer. Până a face spitalul de la Vatra Dornei pe care l-a început virtual deocamdată, până aduce elicopterul, până face tunelul, până face spitalu de copii de la Suceava să facă asta. Domnule Flutur e simplu. Haideți mai e 2%. E păcate de efortul făcut 30 de ani al Fălticeni”, a spus Nechifor. Cătălin Nechifor a aminit că guvernul Ponta pe vremea când el se afla la președinția Consiliului Județean iar Florin Sinescu era prefect a alocat pentru spitalul din Fălticeni 30 de milioane de lei, adică jumătate din suma necesară finalizării obiectivului. ”Practic acum mai e doar așa o chestie de virgulă nici alocare financiară foarte mare nici treabă foarte multă. Domnul Flutur haideți vă rog eu faceți un pic de efort că se poate. Luați lopata, luați ceva, luați inițiativa să terminați și chestiuea asta. Aveți ministru al sănătății, aveți guvern chiar dacă guvernul e acum caduc și are puteri limitate. Nu vă trebuie nici ordonanțe de urgență, nici moțiuni haideți rezolvați asta pentru că până veți termina spitalul din Vatra Dornei, până o să faceți tabăra de la Bucșoaia, centurile peste tot haideți să terminăm chestiunea asta și să putem da drumul la un spital care va putea să preia mare parte din presiunea de pe Spitalul Județean”, a încheiat Nechifor.

