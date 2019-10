Președintele organizației județene a Pro România, Cătălin Ioan Nechifor, a făcut o analiză la rece după ce moțiunea opoziției a trecut în Parlament arătând că în afara dorinței de a schimba Guvernul Dăncilă ”nu ne prea leagă nimic pe noi cei din opoziție”. El reunoaște că cei din opoziție nu au avut nici proiect comun înainte de moțiune ”și nici nu pare să se lege ceva, în sens de coaliție de guvernare, în viitorul apropiat”. ”Au fost până acum 4 moțiuni de cenzură care au trecut în România.

Am fost prezent la toate și am votat pentru, de fiecare dată. În 2009, guvernul Boc, în 2012, guvernul Ungureanu, în 2017, guvernul Grindeanu și acum guvernul Dăncilă. Fiecare etapă a avut specificul ei, cea mai așteptată de mine a fost cea din 2012 când împreună PSD și PNL, în formula USL, am instalat guvernul Ponta. Astăzi a fost un altfel de context, în afară dorinței de a schimba guvernul Dăncilă nu ne prea leagă nimic pe noi cei din opoziție. N-am avut nici proiect comun înainte de moțiune și nici nu pare să se lege ceva, în sens de coaliție de guvernare, în viitorul apropiat. Vom vedea de mâine cu ce se va ieși de la consultările de la Cotroceni, dar un lucru e sigur: oamenii nu mai au răbdare și nu așteaptă decât ca cineva să își asume o mai bună guvernare. Atât. Fără lamentări, fără scuze copilărești. Doar angajament și fermitate. Pentru că vin vremuri grele”, a comentat Nechifor.