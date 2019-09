Liderul județean al Pro România, deputatul Cătălin Ioan Nechifor, a declarat vineri că a avut în aceste zile la București discuții cu potențiali investitori care ar vrea să vină la Suceava pentru a deschide la Aeroport o variantă de hub aeronautic atât pe zona cargo dar și pe zona de transport pasageri. El a precizat că primele discuții cu respectivii investitori au avut loc în urmă cu câțiva ani atunci când se afla la cârma Consiliului Județean și când construia Aeroportul de la Suceava. ”Atunci ne-am bazat și practic a fost unul din atuurile pe care le-am prezentat pentru dezvoltarea aeroportului pe care atunci în 2016 o vedeam cu construcția unui nou terminal atât pe partea de pasageri cât și pe partea de marfă de cargo. Din nefericire din 2016 până acum nu s-a mai întâmplat nimic în acest sens adică aeroportul a rămas aproape la fel cum l-am și predat bașca numărul de curse nu a crescut ba chiar s-au pierdut și câteva destinații pentru că între timp nu mai zboară Taromul la Torino, nu mai zboară Wizz la Verona și Veneția. Doar cu câteva chartere de vară și o singură destinație adusă în plus la Memmingen nu facem mare lucru. Există în continuare un potențial uriaș pe această zonă de hub aeronautic pentru că situarea geografică a Sucevei pe un culoar favorabil ar putea să ne dea șansa să putem deschide aeroportul și pentru trafic internațional de mărfuri. E poziționat pe un culoar important de zbor știm cu toții după incidentul din Ucraina cu doborârea acelui avion de la Malysian Airlines lucrurile s-au schimbat foarte mult în zborul internațional și european și Suceava cred că ar trebui să profite”, a spus Nechifor.

El a subliniat că investitorii au încă o reticență întrucât infrastructura aeroportului nu este încă pusă la punct. ”Nu s-a făcut nici un pas în plus din păcate iar proiectul pe care-l prezentam atunci de modernizare a Centrului Economic Bucovina din păcate acest proiect nu a mai fost îmbrățișat de actuala conducere a CJ, de domnul Flutur. Țineți minte că am fost prezent la dezbaterea din CJ când au anulat acest tip de dezvoltare, când au luat practic înapoi dreptul de administrare a CEB de la Aeroport și l-au dat la CJ motivând că vor face acolo nu știu ce cluster cu Botoșaniul. Nu am văzut nici cluster, nici terminal, nimic. Eu știu că domnul Flutur venise foarte aprig în 2016 cu acel concept de repornire al județului. L-a repornit un pic după care a rămas fără carburant și nu s-a mai întâmplat nimic de atunci decât simfonii, rapsodii și colocvii”, a spus Nechifor.

El a explicat că proiectul de dezvoltare a aeroportului este unul esențial pentru zonă deoarece nu vom avea autostrăzi, drumuri de viteză sau căi ferate modernizate.

”Fără să construiești nimic, fără să ai viziune, fără să creezi platforme economice importante nu vei genera niciodată o situație în care să vină cineva concret să și investească sau să aducă astfel de curse de transport marfă. Atunci în 2016 când lăsasem proiectul la cheie găsisem și finanțarea pentru SF când lăsasem practic lucrurile concret să curgă. Viziunea de dezvoltare presupunea o separare completă. Era vorba și de terminal de pasageri pentru curse internaționale în clădirea mare de la CEB dar era și partea de cargo în două sau trei spații industriale care stau azi încă nefolosite și separarea de fluxuri complete pentru că pe structura actuală a aeroportului nu poți să faci marfă și pasageri. Țin minte că prin 2016 chiar la începutul mandatului domnului Flutur el anunța o întâlnire cu oameni de afaceri din Qatar, din Kuwait că vor duce miei în Qatar. Nu au dus nici măcar sub formă de căciulă miei în Qatar din păcate până acum darămite carcasă așa cum promiteau. Sunt așadar aceste oportunităși ratate nu știu dacă cu bună știință sau din nepricepere”, a menționat liderul Pro România.