Liderul județean al Pro România, deputatul Cătălin Ioan Nechifor, este îngrijorat de faptul că Aeroportul din Suceava, în pofida faptului că e cel mai modern din regiune, pierde teren în fața concurenței din regiunea de nord est opinând că ”actuala conducere a Consiliului Județean și-a batut joc de șansa pe care a avut-o timp de 4 ani”. Nechifor a dat exemplul aeroportului din Bacău care își modernizează în vara aceasta pista și care va avea bază WizzAir cu două avioane și zeci de noi destinații în Europa. ”Au mai rezolvat un lucru important, după tunelul de la Dorna, giratoriul de la Humor, tabăra de la Bucșoaia etc. Parcă nu era destul și așa după dezastrul Covid19 la Suceava, Gheorghe Flutur mai rezolvă și aeroportul. După ce, cu mari eforturi am reușit să finalizez modernizarea aeroportului în perioada 2013 – 2015, alături de o echipă fantastică, iată că Suceava, în pofida faptului că e cel mai modern aeroport din regiune și din țară, în afară de București, pierde teren în fața concurenței din Moldova. Am citit siderat că Bacăul, care își modernizează în vara asta pista, va avea bază WizzAir cu 2, ATENȚIE DOUĂ avioane. Şi zeci de noi destinații în Europa. Actuala conducere a Consiliului Județean și-a bătut joc de șansa pe care a avut-o timp de 4 ani. Le-am spus de nenumărate ori și direct lui Gheorghe Flutur și consilierilor, dar și prin presă. N-au înțeles nimic, au distrus toate proiectele pe care le-am lăsat, atât terminalul 2 pe care îl propuneam ca modernizare si schimbare de destinație la Centrul Economic Bucovina, care și acum zace nefolosit, dar și Showul aviatic Bucovina AirShow care atragea zeci de mii de spectatori în fiecare an la finalul lunii august. Sub măreața conducere liberală vom merge de acum cu rata, sau cine știe cu firma Flutur și verișorii care duce muncitori agricoli la sparanghel. Să vă fie rușine!”,a declarat Nechifor.