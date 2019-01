Liderul județean al Pro România, deputatul Cătălin Ioan Nechifor, a criticat actuala putere în legătură cu întârzierea adoptării bugetului de stat pe anul 2019 arătând că situația este unică în sensul în care de regulă bugetul se adopta la final de ianuarie. Mai mult, a spus Nechifor, ținând cont de disputele politice între Guvern și Președinție există riscul ca bugetul să fie adoptat abia în luna mai. ”Din nefericire nu știu vreun caz anual cu buget neadoptat la final de ianuarie cu potențial de a nu fi votat nici la final de februarie. Mă aștept la o bătălie destul de sterilă și în Parlament și mă aștept și la situația în care președintele Iohannis să întoarcă bugetul în Parlament spre a fi rediscutat. Deci există un caz foarte defavorabil ca România ca țară care conduce Consiliul Uniunii Europene să nu aibă buget nici măcar în mai”, a spus liderul Pro România.

”Marea anunțată victorie de către Darius Vâlcov la final de an 2018 că deficitul bugetar s-a închis că a calculat el seara la 2,95% pe cash eu cred că e de fapt un lucru fals”

Nechifor a arătat că frica sa este legată de faptul că execuția bugetului pe anul anterior nu se închide în parametri programați adică cu un deficit structural sub 3%. ”Nu cred și frica mea este în egală măsură legată de faptul că nu au resurse financiare pentru a putea să-și permită toate cheltuielile pe care le-au angajat. Cele care decurg din împrumuturi, din programul de guvernare, cele care decurg din PNDL, din alte axe de investiții. Sigur accept indeea că unii vor să fie în vacanță câte trei săptămâni în zone mai calde dar măcar să fi lăsat pe cineva să se ocupe de chestiunea asta. Și vă spun că marea anunțată victorie de către Darius Vâlcov la final de an 2018 că deficitul s-a închis că a calculat el seara la 2,95% pe cash eu cred că e de fapt un lucru fals. Știu sigur că foarte mulți bani, foarte multe resurse din profiturile companilor naționale au fost extrase, luate cu japca, prăduite anul trecut în condițiile în care companiile de stat și ne uităm acum și la criza energetică și la alte situații, nu vor mai putea să-și facă investiții pentru acest an. În egală măsură știu că foarte multe autorități publice locale și centrale au fost determinate, îndrumate să nu își angajeze toate cheltuielile așa încât să rămână de fapt cu o balanță pozitivă la final de an să aibă mai mulți bani în conturi bani pe care să nu-i fi cheltuit pe angajamente pe termen scurt, pe facturi, pe alte plăți și în felul acesta au coafat dacă vreți deficitul bugetar pentru anul anterior. Însă realitatea va ieși destul de repede la iveală și asta se va vedea cu siguranță în ceea ce va prezenta UE despre deficitul bugetar structural de data asta pe cash. Practic au mutat niște cheltuieli din prezent în viitor dar asta înseamnă că nu mai beneficiezi o perioadă de anumite chestiuni care îți erau ca avantaje”, a spus Cătălin Ioan Nechifor.

”Vor trimite bugetul către Parlament foarte coafat și din păcate mascat”

Nechifor a arătat că din discuțiile pe care le-a avut cu oameni din Guvern, planul ar fi ca undeva pe 4 februarie bugetul să fie trimis spre Parlament dar ”foarte coafat și din păcate mascat”. ”În felul acesta nu păcălesc doar Comisia Europeană. Îi păcălesc și pe români, îi păcălesc și pe cei care își pun speranțe”, a spus Nechifor. El crede că planul este acela ca totul să joace în 2019. ”Nu-i mai interesează 2020 când deja foarte mulți spun că va fi criză îi interesează 2019 și asta înseamnă că vor juca foarte mult totul pe o singură carte atât la europene cât și la prezidențiale. Văd deja și din gura unor pesediști din Teleorman deocamdată dar e importantă vocea respectivă că Liviu Dragnea va candida la președinție. Asta înseamnă că vor face totul ca Liviu Dragnea să fie președintele României și nu-i mai interesează anul viitor când vine criza ba chiar din contră și anul viitor vor tăia salarii pensii vor face foarte multe ajustări pe partea socială economică și am mai văzut filmul ăsta. Trebuie să facem ceva ca acest lucru să nu se întâmple pentru că e nevoie ca în România să avem predictibilitate, să avem nevoie ca oamenii să știe că pot să-și ia pensia. Eu cred că în acest moment nu avem garanții că pot să mai plătească pensii și salarii. Vă mai spun un lucru. Credeți că Olguța Vasilescu a plecat așa că nu mai avea ce face la Ministerul Muncii? Credeți că e genul de politican care dă bir cu fugiții așa foarte simplu? Da, exact așa face. A plecat de la minister știind clar că acolo va bubui, că acolo va fi prima sincopă majoră legată de finanțarea aparatului public de stat și a zonei de pensii și a ieșit din decor pentru că ea ține foarte mult la imaginea sa. Sunt convins că are în continuare foarte multe speranțe politice. Știu că dorește să preia și partidul după ce Liviu Dragnea va fi președinte”, a explicat președintele Pro România Suceava.