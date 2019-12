Președintele organizației județene a Pro România, deputatul Cătălin Ioan Nechifor, a anunțat astăzi în cadrul unei conferințe de presă că își asumă rolul de mediator între principalele forțe politice și le cere celor de la PSD și PNL să lase pornirile războinice și să-și dea mâna, să colaboreze în interesul populației.

”Am rugămintea ca și domnul Stan și domnul Flutur și cei din PSD și cei din PNL să încerce să și lucreze împreună pentru suceveni, pentru România”

”Vin la final de an cu rugămintea ca măcar în decembrie cei mai importanți politicieni de Suceava poate că își dau mâna și poate că vor reuși să colaboreze. Văd așa zilnic comunicate de presă, intervenții, conferințe, răspunsuri, întrebări, atacuri. Poate că ar trebui și poate că așa ar fi normal să se și ajute și vreau să fac acest rol de mediator. Cred că pot să-mi permit lucrul acesta pentru că l-am mai făcut și în trecut și am rugămintea ca și domnul Stan și domnul Flutur și cei din PSD și cei din PNL să încerce să și lucreze împreună pentru suceveni, pentru România, pentru noi toți. Pentru că doar cu pâra, doar cu ocaua mică, doar cu acuzațiile, doar cu replicile sigur că e frumos, e spumos, ne distrăm dar ziua de mâine ne prinde la fel în aceași situație de bătălie politică”, a declarat Nechifor.

Nechifor recomandă ca transferul de putere să se facă elegant

Liderul Pro România a recomandat ca transferul de putere să se facă elegant ca în afară.”M-am uitat de multe ori în afară mai ales nu e pe celebra vorbă ”vin ai noștri, pleacă ai noștri noi rămânem iar ca….” ci o fac foarte serios. Vin cu eleganță, vin cu deschidere, cu dorința de a mișca lucrurile înainte. Într-un fel sau altul am fost cam toți la guvernare în acești trei ani. Domnul Flutur a fost un an cu Cioloș nu poată să vină acum ca Făt Frumos curat ca lacrima că nu a făcut nimic până acum. A fost un an la guvernare cu Cioloș și trebuie să explice ce a făcut și atunci. Cei de la PSD și eu însumi pentru că fost în PSD la fel am fost la guvernare vreo doi ani și ceva. Domnul Băișanu a fost și el, domnul Niță, ceilalți parlamentari de la minoritățile naționale.”, a spus Nechifor.

Propunere: întâlnire între parlamentari sub patronajul Prefecturii

Nechifor le propune colegilor săi parlamentari de Suceava să aibă o întâlnire sub umbrela Prefecturii pentru a face o listă cu proiectele necesare județului pentru a fi puse în practică indiferent de guvernare. ”Cred că ar fi o ocazie bună și poate că nu știu sub umbrela Prefecturii că tot avem un prefect nou acum să ne adune acolo și să ne spunem între noi toate of-urile. Ce e bine și ce e rău. Ar fi elegant ca domnul Stan să-i spună prin domnul prefect domnului Flutur care e realitatea cu Centura Sucevei, ce a fost cu inaugurarea, ce a fost cu finalizarea, ce a fost cu plata, cu neplata, cu DN18 la fel ce a fost cu gazul și să facem un fel de fișă frumoasă. Nu cred că folosește nimănui decât egoului personal acelor care cred că sunt mari politicieni și care cred că lumea a început cu ei și care se dau atât de importanți în politică și uită că au peste 20 de ani de politică și acum sunt ca Prâslea, cel mai tânăr, cel mai frumos și cel mai viteaz”, a spus Nechifor. El atrage atenția PNL-ului că în România erodarea la guvernare se face foarte rapid dând exemplul PSD-ului care de la 46% în 2016 a căzut brusc datorită unei ordonanțe, OG 13.