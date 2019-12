Liderul județean al Pro România, deputatul Cătălin Ioan Nechifor, a anunțat că Pro România va merge în alegerile locale de anul viitor ca partid de sine stătător arătând că acest lucru s-a stabilit în ședința Biroului Național de săptămâna trecută. ”Chiar dacă unii tot ne dau ba plecați, ba înghițiți, ba transferați, Pro România stă pe picioarele sale și va merge ca partid de sine stătător în alegerile locale de anul viitor și asta va înseamna cea mai importantă bătălie”, a spus Nechifor. El a arătat că scorurile obținute de Pro România la alegerile europarlamentare și prezidențiale sunt încurajatoare și că trendul este unul pozitiv. Nechifor crede că la alegerile locale Pro România va crește scorul electoral iar la alegerile parlamentare care în opinia sa vor avea loc la termen partidul ar putea obține un scor ”cu 2 în față”. ”În politică ceea ce este important este trendul, dinamica unui partid, nu neapărat fotografia de etapă iar petnru noi trendul este foarte promițător. La alegerile europarlamentare am obținut undeva la 7%, iar prezidențialele le-am dus către 10%. Asta ne face să credem că la locale putem să creștem acest scor și în felul acesta să reușim în toamnă când vor fi alegeri parlamenare la termen pentru că eu nu cred că vor fi anticipate să ne ducem către un scor important poate chiar cu 2 în față și în felul acest să reușim să stabilim un echilibru care acum e într-o oarecare măsură disproporționat”, a explicat Nechifor.

”Sunt extrem de hotărât și de determinat ca în această perioadă să ne pregătim foarte serios pentru locale”

În opinia sa PNL va câștiga alegerile parlamentare, PSD se va clasa pe locul doi ”însă de aici încolo lupta e deschisă”. El speră la o competiție deschisă pe partea stângăm a eșichierului politic în condițiile în care dreapta încearcă să se coaguleze în jurul PNL. ”Nu mi-a fost frică de competiție. Întotdeauna în viața mea politică am purtat bătălii tranșante. Niciodată nu am avut așternut în față un parcurs politic simplu să mă trezesc deodată ales undeva. Amintesc de competiția pentru europenele din 2007 o bătălie cu 24 de colegi în urma căreia am fost ales de mass-media să merg în Parlamentul European. A mai fost situația de a duce o bătălie în Parlamentul României în 2008 pe un colegiu uninominal cu potențial relativ scăzut pentru voturi de stânga. Nu mai are sens să aduc aminte de bătălia din 2012 împotriva lui Gheorghe Flutur pe care am câștigat-o în condițiile în care probabil că nimeni nu ar fi pariat nici măcar un leu pe victorie. De asta sunt extrem de hotărât și de determinat ca în această perioadă să ne pregătim foarte serios pentru locale, să ținem acea competiție sus. În felul acesta eu cred că și PSD ar putea să aibă o șansă să se reformeze pentru că una din marile greșeli pe care le-a făcut stânga românească în trecut a fost aceea să nu lase nimic să crească pe partea stângă”, a spus Nechifor.