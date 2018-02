Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Suceava, actualul deputat Cătălin Nechifor, consideră că Aeroportul „Ştefan cel Mare” trebuie să aibă o dezvoltare „aerisită” în ceea ce privește construcția viitoarelor terminale pentru pasageri. Cătălin Nechifor a fost prezent astăzi la ședința Consiliului Județean în cadrul căreia membrii deliberativului urmau să voteze trecerea mai multor clădiri ale Centrului Economic Bucovina din administrarea Aeroportului Ștefan cel Mare în cea a administrației județene. Solicitarea a fost făcută ca urmare a unei cereri din partea conducerii aeroportului, după ce în urma unui studiu tehnic s-a constat faptul că imobilele Centrului Economic Bucovina nu pot fi transformate în terminale pentru pasageri sau transport cargo.

Cătălin Nechifor a subliniat faptul că în condițiile în care perspectiva unei autostrăzi care să treacă prin județul Suceava e destul de îndepărtată, deschiderea „porții aeriene” este foarte importantă. ” Nu vom avea autostradă repede și atunci e foarte important să deschidem poarta aeriană”, a spus Nechifor. Discuțiile pe această temă au avut loc după ce președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că transferul imobilelor de la Centrul Economic Bucovina, printre care pavilionul expozițional, către administrația județeană se va face pentru deschiderea unui parc industrial în apropierea aeroportului.

Astăzi, Cătălin Nechifor a explicat că aeroportul trebuie sa se dezvolte folosind clădirile de la Centrul Economic Bucovina. Nechifor a subliniat faptul că un nou spațiu construit în imediata apropiere a actualului terminal, așa cum a aprobat CJ Suceava în precedenta ședință, ar însemna o problemă într-o viitoare dezvoltare a aeroportului. El a spus că problemele ar urma să apară în momentul în care ar fi necesară o nouă pistă de aterizare/decolare a avioanelor.

După ce membrii Consiliului Județean Suceava au aprobat cu o largă majoritate transferul clădirilor de la Centrul Economic Bucovina, Cătălin Nechifor a venit cu precizări suplimentare legate de viziunea pe care o are în continuare cu privire la dezvoltarea aeroportului sucevean.

După ce consilierii județeni au aprobat transferul clădirilor de la Centrul Economic Bucovina către Consiliul Județean Suceava, Cătălin Nechifor a precizat:

”Revin cu precizari despre decizia de azi a consiliului judetean. In urma cu 2 ani si jumatate am avut o sedinta de consiliu la aeroport. Am tinut, in calitate de presedinte, sa le prezint colegilor consilieri o viziune pentru dezvoltarea aeroportului Suceava pentru viitor. Modernizarea aeroportului se apropia de final, aerogara in structura existenta era si ea reabilitata, aproape ca incheiasem negocierile cu WizzAir, urma sa sa am discutii si cu Ryanair si cu o companie romaneasca care avea si actionariat local, care urma sa se numeasca Cobrex. Atunci, constient de faptul ca aerogara, chiar modernizata, avea o capacitate limitata de prelucrare pasageri (in special la plecare, undeva la 100 – 150 pax/ora) stiind ce fel de flota opereaza firmele de low cost, am propus consiliului ca mare parte din cladirile Centrului Economic Bucovina Suceava sa fie transferate catre aeroport.

CEBS, acronimul de rigoare, fusese un proiect implementat de Consiliul Judetean Suceava, finantat din fondurile de preaderare Phare si care nu reusise niciodata sa obtina rezultatele si sa atinga obiectivele pentru care fusese construit pentru suma de circa 5 mil Euro. Stiam, inca din perioada anilor 2003 – 2004, ca odata finalizata perioada de monitorizare destinatia ar fi putut fi schimbata, cea de terminal de pasageri fiind posibila, evident cu o recompartimentare si o modificare de fluxuri asa incat sa respecte normele de securitate aeroportuara. Tinand cont de faptul ca pavilionul expozitional, cele 8 hale industriale precum si incubatorul de afaceri erau foarte putin utlizate, avand in vedere proximitatea fata de aeroport si existenta unor cai de acces si parcari generoase, mi s-a parut oportun sa solicit votul colegilor consilieri, care a fost in unanimitate, indiferent de culoarea politica. Si le multumesc pentru asta! Sigur, acest lucru s-a intamplat dupa o vizita amanuntita, in care am prezentat in mare care urma sa fie destinatia fiecarui coltisor din pavilionul industrial si din halele adiacente.

Mai precis, pavilionul central, expozitional, urma sa fie transformat in terminal de plecari, avand 3 nivele, putand fi realizate minim 3 porti de plecare cu burduf de la etajul 1 si avand si spatiile necesare la ultimul etaj pentru tot tipul de birouri. La parter, in zona publica, urma sa se realizeze zona de check in cu minim 10 ghisee si cu benzi transportoare pentru bagaje, iar la etaj, inainte de porti erau spatii care puteau fi amenajate ca restaurante, magazine duty free si altele. Avioanele urmau sa fie aduse la burduf, prin construirea celei de a patra cale de rulare, delta, dar si prin construirea unei noi platforme, chiar langa terminal.

Terminalul de sosiri urma sa fie realizat prin unirea a doua pavilioane industriale, in primul fiind partea de primire pasageri, conexiunea de legatura urma sa realizeze si controlul de frontiera la sosire, iar cel de al doilea pavilion era gandit pentru preluarea de bagaje pe doua benzi transportoare si iesirea catre parcarea publica a aeroportului. Alte doua pavilioane industriale trebuiau transformate in terminale cargo (in si out, pentru marfuri si bunuri de import, respectiv export). Practic tot traficul extern urma sa fie mutat pe noul terminal, T2, iar aerogara actuala ar fi ramas pentru zboruri interne si aviatie generala. Ei bine, astazi, consiliul judetean a decis sa renunte la a mai pastra admnistrarea acestor spatii la nivelul aeroportului, asta insemnand practic ca proiectul de mai sus a fost abandonat, in pofida deciziei unanime din 2015. Si in pofida faptului ca pe baza acestui plan am obtinut contractul de operare de pe aeroportul Suceava cu compania de low cost WizzAir. Am incercat astazi sa prezint cateva argumente in plenul consiliului judetean, si multumesc pentru faptul ca mi s-a dat voie sa vorbesc despre o viziune pentru dezvoltarea aeroportului. Insa votul a fost 32 in favoarea renuntarii si doar 2 pentru a pstra in vigoare planul din 2015. Am si precizat ca nu doream sa influentez opinia nimanui, dar am punctat categoric ca nu este benefica construirea unui cluster de bio agricultura in locul CEBS, la pachet cu aglomerarea unor spatii vitale cu noi constructii care nu rezolva decat partial nevoia de crestere a capacitatii de procesare a pasagerilor. Interesant este ca si unii din colegii care au facut pare din mandatul anterior au votat pentru schimbare, in conditiile in care in urma cu 2 ani si jumatate aveau o opinie exact inversa ca cea de acum. Nu vreau sa comentez mai mult decizia, este votul lor, pe care il respect. Din pacate, insa, stiind ca autostrada nu prea vom avea in curand, decizia de astazi a consiliului judetean va enclaviza si mai mult aeroportul. Noi constructii la baza platformei, precaritatea resurselor spatiale (teren pe care sa poata fi dezvoltate in continuare noi capacitati si infrastructuri) fac ca aeroportul Suceava sa fie lipsit de acel spatiu vital, in care sa respire si care sa-i permita, spre exemplu, construirea unei noi piste, in unghi fata de cea actuala, pentru a putea permite aterizarea avioanelor chiar si in conditii de vant de forfecare sever. Inchei spunand cateva conlcuzii. 1. Daca centrul economic nu si-a putut exercita menirea pentru care a fost construit, in cei 11 ani de existenta, imi este greu sa cred ca deodata vor da navala investitori care sa faca nu stiu ce nazbatii bio agricole in clusterul pe care actuala conducere a consiliului judetean doreste sa il construiasca pe fonduri europene (la acest moment nu exista inca informatii certe ca asa ceva ar putea fi finantat). 2. Pierderea unor destinatii (Torino operat de Tarom si Verona operat de WizzAir), faptul ca WizzAir inca nu a deschis baza pe Suceava, cu toate ca acest lucru ar fi trebuit sa se fi intamplat deja, iar, pe de alta parte, Bacaul si-a terminat aerogara moderna si urmeaza probabil sa isi refaca si pista, in timp ce Iasi-ul abia asteapta sa ne poticnim, sunt riscuri care ameneninta dezvoltarea aeroportuara la Suceava 3. Imprumutul pe care consiliul judetean doreste sa il angajeze pentru finantarea terminalului pe care si-l doresc inghesuit intre alte cladiri (17 milioane de lei), din punctul meu de vedere, este greu de operationalizat, cel mai probabil, comisia de autorizare a imprumuturilor urmand sa acord drept de tragere multianuala in transe, ceea ce presupune lungirea termenului de executie si implicit o situatie defavorizata in raport cu competitorii directi Iasi si Bacau. 4. Prin proiectul pe care il propuneam eu se obtinea si o repunere in circuit a unui patrimoniu care, din pacate, se degradeaza zi dupa zi – este vorba despre cladirile centrului economic Bucovina – pentru care eu propuneam la momentul 2015 integrarea intr-un proiect finantat din bani europeni, prin POR, de eficienta energetica a cladirilor publice (anvelopare, surse de energie geotermala pentru incalzire iarna si racire vara, etc.). 5. Deocamdata, aeroportul s-a extins in containere, sigur, am inteles si ratiunile de costuri, dar ce e ieftin, ieftin ramane. Vom vedea ce va fi in viitor, insa timp prea mult nu mai are Suceava in raportul cu aeroporturile Iasi si Bacau. Si odata decolat avionul …..”