Liderul Organizației Județene Suceava a Pro România, deputatul Cătălin Nechifor, a declarat, astăzi, că după ce președintele României Klaus Iohannis a declarat că principala realizare din acest mandat a fost să scape de PSD, principala realizare din al doilea mandat va fi să scape de PNL. Cătălin Nechifor a spus că în curând liberalii au guvernul lor, vor avea președintele și instituțiile lor, însă a atras atenția că românii vor retrăi momente „pe care credeam că le-a dat deja uitării”. „Din nefericire, în România, după 30 de ani de democrație, încă avem un deficit de a înțelege procedeul democratic. Aș putea spune că avem încă o tentație morbidă de înclinare către dictatură. Și lucrul acesta nu pot să spun că mă sperie, dar mă întristează. Și ceea ce voi face în continuare, eu personal și colegii mei va fi să intrăm foarte puternic în opoziție, să încercăm să recalibrăm stânga românească. Noi, Pro România, suntem un partid de centru stânga și vom încerca să spunem oamenilor care trăiesc în țara asta că au alternativă. Din păcate PSD și-a cam pierdut rolul istoric. Și iată că la distanță de cinci ani de la celelalte alegeri prezidențiale pierd jumătate din electori. Dacă Victor Ponta obținea în 2014 circa patru milioane în primul tur, acum s-au dus la două. La Suceava e la fel. Au pierdut 60.000 de voturi din 2014 și până acum. Și din postura de a câștiga primul tur iată că au pierdut primul tur catastrofal”, a precizat liderul Pro România Suceava.

El consideră că în județul Suceava lucrurile vor fi complicate pentru PSD, în condițiile în care președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, domină piața politică. „Emisarii lui umblă la primarii, la aleșii PSD. Mă tem că există un anumit grad de ascultare. Mă tem că există din nou acceptarea unui lider foarte autoritar. Și lucrul acesta nu are cum să fie bun, dar asta e viața. Până la urmă, democratic îi alegem pe cei care ne conduc. Și tot democratic va trebui să îi schimbăm. Din punctul meu de vedere, dacă domnul Iohannis așa cum a afirmat că principala lui realizare în primul mandat a fost să scape de PSD, cred că principala lui realizare din mandatul doi va fi să scape de PNL. Pentru că după cinci ani cu un stil de dictatură impusă, cu un stil de conducere autoritară, cu foarte mulți aleși, cu puterea totală în mâinile lor, cred că vor da chix. Dar până atunci v-a trebuie să rezistăm. Va trebuie să încercăm să reconfigurăm spectrul politic și să încercăm să arătăm că noi, cei din Pro România, avem viziune, programe și oameni. Și singura noastră treabă va fi ca până atunci să încercăm să aducem pe lângă noi și alți oameni care să creadă în lucrul acesta. Și vreau să spun că la Pro România am mulțumirea că avem deja formată o echipă puternică”, a arătat președintele Pri România Suceava

Nechifor: PSD deja a depus armele

Cătălin Nechifor a spus că deși Pro România este un proiect politic nou a reușit să demonstreze că această formațiune politică este un proiect pozitiv, care poate asigura un echilibru pe stâmga politicii din România. „Chiar dacă PSD tot scade, eu cred că e important să păstrăm un echilibru pe partea stângă a politicii. Și ceea ce le spun celor care gândesc de stânga, sunt social democrați, este că în Pro România au alternativa. Și îi rog să facă pasul acesta, îi rog să se gândească foarte atent la ce îi așteaptă pentru că nu vor fi ani ușori. Vor fi ani, așa cum au fost în perioada 2007 – 2012, când în județul Suceava banii erau dați din pix, doar pe culoare politică, când controalele erau la ordinea zilei, când teroarea era instaurată, dar și când românii, la final de etapă, totuși i-au dat afară. Dar Pro România este aici pentru cei care cred că există șansă. Și repet, faptul că de la 16.000 de voturi la europarlamentare am ajuns la 25.000 acum la prezidențiale, și cred că trendul va crește și la locale și parlamentare, mă face să cred că vom putea asigura o garanție că derapajul pe care îl are în cap PNL nu va fi practicat”, a spus Nechifor. El a mai adăugat că de la PSD nu mai are nici o speranță pentru că acest partid deja a depus armele.