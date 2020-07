Președintele organizației județene a Pro România, deputatul Ioan Cătălin Nechifor, a venit cu o soluție la situația creată de anunțul grupului francez Lactalis că închide fabricile de lapte de la Vatra Dornei și Floreni și că brandul LaDorna va mai fi produs în Bucovina ci în Alba și Covasna: oamenii de afaceri potenți din județul Suceava să cumpere brandul LaDorna. Nechifor a ținut să precizeze că pentru el care este născut la Vatra Dornei situația creată a luat-o în nume personal. ”Faptul că cineva își permite să fure un brand consacrat al Bucovinei, al Sucevei, să lase totul baltă și să plece fără să lase nici măcar o singură speranță în spate este de neacceptat”, a spus Nechifor care a lansat o provocare oamenilor de afaceri din județ care au făcut profituri mari și care, în opinia sa, a venit timpul ”să mai dea și înapoi”.

”Dacă vreți e o provocare pe care o adresez celor din Suceava care dețin capital. Sunt foarte mulți oameni de afaceri care au potențial, care au posibilitate financiară, care au cash disponibil și care din punctul meu de vedere ar trebui să vină să arate acestei firme franțuzești Lactalis și nu am numic cu capitalul străin că există o responsabilitate socială a companiilor, că nu e vorba de profit doar, nu e vorba doar de cum faci bani cum faci afceri, e vorba de ceea ce poți crește într-un județ precum Suceava. La Vatra Dornei asta este de făcut pus umăr lângă umăr, pus om lângă om și zonă politică și zonă de business și găsită formula prin care oameni din Suceava să poată să cumpere acel brand, acea investiție care să o poată dezvolta și care să poată să o ducă mai departe într-o zonă de excelență. Nu poți să vorbești despre turism în Bucovina și tu să cumperi lapte de la Metro produs cine știe unde, adus din Polonia, din Belgia. Nu poți să fii tu lider marcant politic care să vorbești ziua întreagă despre cum dezvolți turismul în Suceava și tu să ai în ofertă în pensiunile tale din județ carne congelată de 30 de ani și adusă pe vapoare din Argentina, din Brazlia, din America. Trebuie să ai produsul tău local și cred că în momentul în care o să înțelegem că solidaritatea această punte de legătură între zona politică și administrativă e de fapt soluția corectă și să nu mai stăm să ne uităm cu ochii în soare la guvern atunci va fi bine. Pădurile îți pleacă, apele minerale îți pleacă, laptele îți pleacă cu tot cu brand și noi ce rămânem să facem aici? La ce mai construim autostrăzi, aeroporturi, spitale? Cui le mai lăsăm? Dacă acest județ intră pe această pantă a căderii economice profunde și o ia la vale și afectează și celelalte zone o să ne cerem insolvența așa cum fac acum foarte multe companii”, a declarat Nechifor. El cere liderilor politici locali, în special celor de la PNL și PSD, Gheorghe Flutur respectiv Ioan Stan, ”să avem o acțiune comună”.

”Hai să avem un plan comun, o dezbatere comună, hai să avem o inițiativă comună să arătăm celor care trăiesc în Suceva că suntem capabili să ne înțelegem, că suntem capabilli să venim fiecare cu idei”, a transmis Nechifor. El a criticat autoritățile locale că au reacționat tardiv și ineficient cu privire la situația cu fabricile de lapte din Dorna. ”Au trecut vreo trei zile de atunci și am văzut că abia astăzi așa timid încet încet câteva nuanțe câteva păreri câteva idei. Eu cred că trebuia deja intrat foarte puternic pe acest subiect din prima clipă, de joi practic când a apărut știrea în presa economică ar fi trebuit ca cei care sunt titanii politicii sucevene, cei care sunt oameni politici cu greutate și PNL și PSD să aibă atitudine. Nu am văzut lucrul acesta. Am văzut lamentări tardive, am văzut soluții care par din păcate neproductive”, a spus Nechifor.

El a amintit că atunci cînd era președinte de Consilu Județean a făcut multe lucruri pozitive pentru bazinul Dornelor, lucruri care din păcate nu au mai fost continuate cu consecințe negative asupra zonei. ”Nu sunt genul de politician care vine doar cu critici, nu sunt genul care vin doar ca să scot ochii cuiva. Vreau să vă spun ce am făcut atunci pentru Dorna plecînd de la faptul că la Vatra Dornei s-a instalat la nivel național Agenția Zonei Montane din România în perioada mandatului meu de președinte și aici vreau să spun că senatorul Bereanu a avut un rol fundamental în Parlament, o zonă montană girată politic administrativ din Vatra Dornei ar fi trebuit să producă ceva mai mult. Din nefericire după ce am predat mandatul domnului Flutur și sigur la nivel local pesedeului prin guvernarea locală nu s-a întâmplat nimic. Nici măcar un singur eveniment important care să genereze plus valoare, afaceri, dezvoltare de business în Vatra Dornei pe această Agenție. În al doilea rînd vreau să aduc aminte faptul că în 2015 am organizat la Dorna Candreni cel mai puternic eveniment de promovare a zonei montane care a strâns peste 10.000 de vizitatori. E vorba de Tîrgul de Zootehnie Național de la Vatra Dornei-Dorna Candreni organizat în perioada iunie 2015 timp de patru zile care a reunit fermieri, producători din zona de dezvoltare puternică a zootehniei. Am avut și firme care au venit acolo cu standuri, cu fel de fel de imputuri inclusiv cu animale de rasă aduse acolo. Din nefericire din 2015 de când am făcut prima ediție după ce am predat mandatul domnul Flutur și PSD în egală măsură nu au mai făcut nimic. Ar fi trebuit continuat acest lucru pentru că ar fi dus la dezvoltare locală. Un al treilea lucru important pe care l-am făcut în mandatul meu pentru zona de munte a fost deschiderea discuțiilor și o analiză de debut a unei soluții foarte profesioniste. Știți că în 2015 l-am avut la Vatra Dornei pe domnul ministru al agriculturii Daniel Constantin cu care am început să colaborăm și să găsim soluții pentru a transforma Liceul Tehnologic din Dorna Candreni dintr-un liceu destinat doar tinerilor, doar elevilor într-un liceu care pe perioadă de vară să poată să producă fermieri. Am spus să producă fermieri pentru că din păcate fermierii care sunt în Suceava nu sunt toți cu școală, cu studii și atunci la Dorna Candreni asta a fost deschiderea noastră în 2015 necontinuată nici de PSD nici de PNL lăsată baltă complet prin care transformându-se acest liceu tehnologic într-un liceu care pe timp de vacanță și iarna și vara ar fi trebuit să formeze tineri și nu neapărat tineri și mai bătrâni fermieri în meserii principale în felul în care poți să crești cu adevărat o vacă de rasă. Pentru că nu e totuna să crești o vacă indigenă sau să crești alta străină gen Angus. Iată am dat trei exemple prin care eu Cătălin Nechifor m-am implicat foarte serios în zona de munte și lucrurile din păcate nu au fost continuitate . Astăzi văd că politicieni de talie, de rasă și din PSD și din PNL se lamentează. Păi dacă nu ați făcut nimic patru ani de zile la ce vii să te lamentezi azi că era o chestune simplă”, a mai spus Nechifor.