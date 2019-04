Președintele Pro România Suceava, deputatul Cătălin Nechifor, propune încheierea unei înțelegeri între Romsilva și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților pentru rezolvarea problemelor legate de situația juridică a terenului pe care ar urma să fie construită magistrala de gaze naturale de la Pojorâta la Vatra Dornei. Cătălin Nechifor a declarat în cadrul unei conferințe de presă că a văzut în ultima perioadă, în spațiul public, subiectul legat de gazul metan la Vatra Dornei. Nechifor a spus că personal s-a săturat de această poveste și de „ceea ce fac aproape toți actorii politici și anume că își aruncă reproșuri unii altora”. Din acest motiv, liderul Pro România le propune actualului președinte al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, fostului șef al administrației județene, Gavril Mîrza, liderului PSD Suceava, Ioan Stan, precum și foștilor și actualului primar din Vatra Dornei „să venim” într-o dezbatere în care să se găsească o soluție concretă pentru această problemă. „Cred că trebuie să venim fiecare dintre noi, cei care am fost responsabili, strict pe perioada noastră de responsabilitate, și să spunem oamenilor ce am făcut. Pentru că iată în continuare, din anul 2000 Vatra Dornei nu are gaz metan. Din 2000 încoace eu am auzit în fiecare campanie electorală indiferent că a fost de locale, parlamentare, prezidențiale, europene, aceleași promisiuni sforăitoare că domnule tragem de îndată gazul la Vatra Dornei. Și cred că oamenii trebuie să aibă acces la informații, la adevăr. Eu propun această dezbatere, la care Gheorghe Flutur, Gavril Mîrza, Ioan Stan și cine mai dorește, primarii din Vatra Dornei, să vină să spună ce au făcut concret. Pentru că vin din Vatra Dornei, sunt născut acolo. M-am uitat și e praf orașul. E distrus complet. Nu are nici o perspectivă”, a spus Cătălin Nechifor.

Cătălin Nechifor consideră că acum e momentul ca toți să-și dea mâna pentru rezolvarea acestei probleme

Deputatul Pro România Suceava consideră că a venit momentul ca toți să-și dea mâna, să lase competiția politică și să găsească o rezolvare pentru construcția magistralei de gaz spre Vatra Dornei. „Cred că trebuie să avem această putere să discutăm cu cărțile pe masă ce soluții există pentru gazul la Vatra Dornei. Chiar dacă e complicat. Eu în calitate și de președinte, de fiecare dată, dar și după aia, și înainte de momentul ăla am spus adevărul, am spus lucrurile așa cum sunt și poate că de mai multe lucrul acesta a deranjat. Poate că era mai comod pentru mine să vin să promit și eu, că îl fac, că am făcut toate demersurile, că lucrurile sunt pregătite și că în 2 – 3 luni vin cu gazul la Dorna, sau să vin să arunc cu ocară și injurii asupra celorlalți care sunt adversari politici și să-mi spăl mâinile așa, foarte simplu. Nu am făcut-o, chiar dacă asta m-a costat poate și voturi, și poate am și fost criticat de multe ori. Vreau să vă spun că în mandatul meu de președinte nu am avut posibilitatea să facem mai mult, pentru că nu au fost oportunități și ferestre de oportunitate”, a spus liderul Pro România Suceava.

Cătălin Nechifor a mai declarat că lucrurile în această problemă sunt foarte simple și pleacă de la un blocaj la nivel legislativ, un blocaj juridic între doi proprietari care se ceartă. „Sau mă rog, așa ziși proprietari care se ceartă pe pădurea bucovineană, suceveană”, a precizat Nechifor, amintind de procesul dintre Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și Romsilva – Direcția Silvică. Astfel, el a afirmat că poate ar fi bine ca arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților și cei care se află la conducerea Romsilva să se înțeleagă și să găsească o soluție astfel încât să poată începe construcția magistralei de gaz. „M-am săturat ca om politic care am încercat să fac ceva să răspund pentru lucruri care nu îmi aparțin. M-am săturat să văd scandalul ăsta între Înalt Prea Sfinția Sa și Romsilva, de parcă pădurea asta a dat-o Decebal sau Burebista nu știu cui. Deci pădurea Sucevei și a Bucovinei e a noastră a tuturor. Nu e a lui Romsilva, nu e a lui Nechifor, a lui Flutur. Nu e a nimănui. De ce ne batem joc în continuare așa de mult de oameni? De ce nu avem capacitatea ca pentru 14 hectare de pădure pe traseul de la Pojorâta la Vatra Dornei să ne dăm mâna cu toții? De ce nu avem capacitatea asta? Ne e mai simplu să ne înjurăm? Ne e mai simplu să ne aruncăm ocare unii altora. Ne e mai simplu să ne spălăm pe mâini și să plecăm mai departe? Și cei din Dorna îngheață și acum iarna și au de plătit niște facturi uriașe, pentru că chiar nu am înțeles nimic din spiritul Bucovinei. Spiritul Bucovinei este altul. Și îi rog foarte mult, și a trecut prea mult timp ca să nu înțelegem că soluția nu e la noi din politică, ci e la noi ca suceveni”, a mai afirmat Cătălin Nechifor.

Nechifor: Construcția conductei ar putea da șansa municipiului Vatra Dornei să viseze la dezvoltare

Liderul Pro România Suceava a precizat că soluția este extrem de simplă, și solicită public acest lucru, și anume ca Romsilva și Guvernul să termine procesul respectiv. Cătălin Nechifor a amintit că în luna august 2016, Romsilva a câștigat cu proces cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, iar atunci ar fi existat posibilitatea să fie dată o lege prin care să se asigure terenul pentru construcția magistralei de gaz metan spre Vatra Dornei. „Atunci eu nu mai eram președinte al Consiliului Județean, iar Victor Ponta nu mai era premier. Erau Gheorghe Flutur și cu Danian Cioloș. Și nu au profitat de cele nouă luni când nu a mai fost proces, când puteau să facă transferul legal și când puteau să facă scoaterea din exploatare, dar nu au făcut-o. Apoi a venit momentul aprilie 2017, când Romsilva s-a îndreptat împotriva Arhiepiscopiei și au cerut pădurea, de parcă e a lor. Hai după atâția ani poate înțelegem că a fi creștin înseamnă și a întoarce obrazul, înseamnă și a da mâna și înseamnă a face ceva din inimă. Sunt doar 14 hectare. Pentru numele lui Dumnezeu. Cer și unii și alții sute de mi ide hectare. Sunt 14 hectare acolo pe un traseu greu, montan, care ar putea da șansa Dornei să viseze la turism, la viitor, la dezvoltare”, a mai declarat Cătălin Nechifor.