Președintele Pro România, deputatul Cătălin Nechifor, propune ca toți președinții Consiliului Județean Suceava, inclusiv el, și mai mulți prefecți să fie cercetați penal în cazul proiectului „Suceava – utilități și mediu la standarde europene”. Cătălin Nechifor a declarat în cadrul unei conferințe de presă că „eu cred că varianta corectă ar fi, nu știu ce instituție sau organ al statului, să înceapă o cercetare penală pe numele numiților Mîrza Gavril, Flutur Gheorghe, Nechifor Cătălin, Cușnir Ioan, Orest Onofrei, Băișanu Alexandru, Sinescu Florin, Adomnicăi Mirela. Toți acești oameni facem politică și administrație de prin 2000 încoace. Nu putem să ne ascundem vreunul dintre noi după fusta nimănui și să spunem că vezi Doamne noi nu am făcut, nu am dres, ne-am trezit cu situația aceasta catastrofală la „utilități și mediu” și tot dăm din colț în colț”. Nechifor a mai spus că a observat „cu câtă pasiune” vin unii și povestesc, „ne îmbrobodesc” că au găsit soluții, că au venit banii, că va plăti Guvernul și că localitățile vor fi salvate. „Dar atunci când ați greșit sau am greșit am zis ceva? Am răspuns careva dintre noi ăștia care ne-am ocupat de proiectul acesta din 2003 cu ceva? A fost vreunul în măsură să fie măcar arătat cu degetul că a greșit, că nu trebuia să faci așa? Nu vorbesc doar de legalitate, de respectarea legislației. Vorbesc despre faptul că în acest proiect Suceava a înmormântat 160 de milioane de euro”, a mai spus Nechifor.

Cătălin Nechifor: „Eu nu știu să fie vreo țeapă mai mare adusă românilor decât acest proiect”

Liderul Pro România Suceava a mai adăugat că proiectul „utilități și mediu” este de departe cel mai catastrofal proiect din România. „Eu nu știu să fie vreo țeapă mai mare adusă românilor decât acest proiect. 160 de milioane de euro din 2003. Suntem în 2019 și curge până în 2023. Deci suntem la jumătatea drumului. Abia am trecut de jumătatea perioadei de rambursare. Și atunci stau și mă întreb oare de ce nimeni nu răspunde. Oare de nu este întrebat și Gavril Mîrza și Gheorghe Flutur și eu, să spunem cu toții ce am făcut și ce nu am făcut. Că nu l-am inițiat eu, că în vremea mea am avut norocul să-l am pe Victor Ponta partener și banii s-au dat de la Guvern. Nimeni nu a suferit atunci de vreun leu. Toate localitățile au primit bani de la Guvernul Ponta pentru a fi plătită acea datorie, rata plus dobânda. Și astăzi tot văd că ne păcălesc. E campanie electorală. Chiar nu înțelegem lucrul acesta? Chiar nu înțelegem că vin miniștri, prim-miniștrii, trimitem scrisori unii, ieșim la televizor alții și păcălim oamenii că o să fie bine și cald vara asta și la toamnă frumos? Nu au rezolvat nimic în atâția ani. Cum putem rezolva chestiunea asta? Simplu. Prin răspundere. Cât mai fugim de responsabilitate? Cât mai stăm după declarații, cât mai stăm cu arătătorul în mână și spunem că ăla e vinovat și nu eu și nu alții. Și oamenii de ce trebuie să plătească? De ce trebuie să vină Guvernul României să plătească pentru prostia făcută de unii? Gavril Mîrza a început proiectul ăsta în 2003, Flutur l-a continuat iar eu l-am găsit finalizat, gata, terminat. În 2012 nu mai era nimic de făcut în proiectul ăsta. La Rădăuți funcționa. La Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei erau construite centralele și închise cu lacăt, conductele băgate în pământ și date gratuit la Transgaz și am fost un fel de poștaș la vremea mea, pentru că luam banii dintr-un cont și îi plăteam în alt cont”, a declarat Cătălin Nechifor. El a arătat că în perioada în care a fost președinte al Consiliului Județean Suceava nu a mai avut de făcut nici o investiție în cadrul acestui proiect, însă l-a gestionat așa cum s-a putut și „l-am dus în cârcă cum l-am dus”. „Am fost și eu criticat cum am fost criticat. Dar au mai trecut de atunci niște ani. Și în vremea mea, repet, era Teodorovici ministrul finanțelor publice. Atunci Teodorovici cum putea să ajute localitățile? Cum Teodorovici ne-a dat și mi-a dat bani, cu Victor Ponta prim ministru, și acum nu mai pot? Apoi a fost Cioloș și nu s-a mai putut. De când e Flutur și Stan nimic, zero. Și atunci nu ar trebui să facem liniște și ordine în acest subiect. Nu ar trebui totuși să știm cine e vinovat. De ce să plătească tot românul pentru prostia unora. Că nu au gândit cei din Poiana Stampei vreun centimetru din proiectul acesta. Sigur că oamenii din Dumbrăveni, Bosanci, din toate localitățile și-au dorit gaz, confort, civilizație. Dar au fost păcăliți. Pentru că atunci, la momentul de inițiere a proiectului li s-a zis că dacă vă asociați primiți gaz. S-au asociat și ce au primit? Datorii? Și atunci vă spun că totuși nu mai merge cu fofârlica, cu ascunsul acesta”, a precizat liderul Pro România Suceava.

Nechifor consideră că și centura Sucevei este „un rateu major”

Cătălin Nechifor a mai adăugat că în județ mai există un proiect asemănător, „un rateu major”, și anume șoseaua de centură a municipiului Suceava. „Întâmplător sau nu <utilități și mediu> are o valoare inițială de circa 87 de milioane de euro, acum e dublată, dar tot vreo 80 de milioane de euro e și centura Sucevei. Două proiecte care au omorât Suceava ca județ. Două proiecte care au dus la blocaj financiar și la o grămadă de pierderi administrative, sociale, economice, politice și mă întreb de ce nu răspunde nimeni pentru centura Sucevei. Pentru că din 2009 până acum nu am aflat cine e vinovat că a pus acel zid al morții în drum și au murit patru oameni. De ce nu știm cine e vinovat acolo? Cât mai trebuie să așteptăm? Câte lopeți mai sunt puse de unii sau de alții și câți miniștri se mai plimbă la centura Sucevei să ne spună că e gata. Am fost acum două zile pe centura Sucevei. De săptămâna viitoare venim cu adevărul pe față. Și vom vedea cu toții, bătaie de joc, bani îngropați în proiecte faraonice, megalomanice, ilegalități uriașe. Și acum le scot la lumina zilei. Pentru că acolo sunt foraje la adâncime și se vede că nu e decât argilă. Nu e un gram de piatră concasată, nici măcar balast acolo. Și sunt munți decontați ilegal acolo, de materiale, care nu s-au pus în operă. Dar pentru asta există și post-campanie electorală”, a declarat Nechifor.

El a dat asigurări că va continua să spună „lucruri care dor” dar care sunt adevărate.