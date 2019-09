Președintele Pro România, deputatul Cătălin Nechifor, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că va propune introducerea în România a modelului olandez de descărcare bugetară în plenul Parlamentului din partea Guvernului. Cătălin Nechifor a precizat că acest model, care în Olanda funcționează de foarte mult timp, ar asigura o transparență mai mare în ceea ce privește cheltuirea banilor de la bugetul de stat. „În România legislația în vigoare prevede că Guvernul este obligat să vină cu bugetul în Parlament, cu un proiect de buget undeva în noiembrie, să-l dezbată Parlamentul în decembrie și să-l poți aplica, așa cum e absolut firesc, din ianuarie. De asta se cheamă buget de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul respectiv. Practica curentă în România ne-a făcut să vedem că de foarte puține ori legea nu s-a respectat. Prea puține momente în care am adoptat bugetul așa cum scrie la carte. Și mai degrabă regula era că se adopta anul următor. Și în acest an întârzierile de a veni cu bugetul în Parlament, întârzierile legate de reîntoarcerea în Parlament de către Klaus Iohannis au făcut să avem bugetul de stat adoptat undeva prin martie și aplicat din aprilie. Și atunci pe modelul olandez, care presupune descărcarea bugetară, cred că am câștiga câteva lucruri”, a spus Cătălin Nechifror.

El a explicat că descărcarea bugetară înseamnă că Guvernul e obligat să vină în Parlament, după exercițiul financiar anterior, adică undeva prin ianuarie – februarie și să-și descarce bugetul în fața Parlamentului. „Adică să ne spună expres ce au făcut cu banii pe care tot noi în Parlament i-am aprobat cu un an înainte. Nu cred că e suficient să venim cu mai mult sau mai puțin scandal să împărțim resursele țării, Guvernul să facă sau nu, pentru că nimeni nu îi controlează. Ori suntem în situația unui stat în care există control parlamentar și altă formulă nu mai există. Curtea de Conturi este total insuficientă. Pentru că vedem și noi că sunt rectificări, sunt plimbați bani dintr-o parte în alta. De regulă banii sunt tăiați în vară la rectificare de la transporturi, de la sănătate și sunt dați în alte părți pentru echilibrarea la pensii, sau alte cheltuieli curente. Și atunci dacă s-ar adopta formula aceasta de descărcare bugetară procedura ar fi simplă”, a explicat Nechifor.

Cătălin Nechifor: Guvernul va trebui să vină în Parlament să facă prezentarea de rigoare și să-și adune voturile

Liderul Pro România Suceava a spus că prin adoptarea acestui model Guvernul va fi obligat la descărcarea de buget să vină în fața Parlamentului să spună clar „de la A la Z” ce a făcut cu fiecare leu pe care l-a primit din partea Parlamentului, după care să obțină voturile necesare. „Deci e un fel de moțiune de cenzură inversă. Dacă nu îți aduni la descărcarea bugetului în Parlament numărul de jumătate plus unu din parlamentari, Guvernul ți-a căzut. Nu mai stăm cu moțiune, cu vot de încredere sau de neîncredere”, a declarat Cătălin Nechifor. El a spus că un câștig al acestui model ar fi transparența publică, pentru că se va ști exact câți bani s-au alocat pentru anumite obiective și cât s-a cheltuit exact.

„Vom ști cât am alocat pentru autostrăzi, de exemplu, și cât am cheltuit. Cât am alocat pentru spitale regionale și cât am cheltuit acolo, cât pentru compensarea medicamentelor și cât am dat efectiv în plată. Și atunci, prin descărcarea bugetului, Guvernul va trebui să vină în Parlament să facă prezentarea de rigoare și să-și adune voturile. Nu e ca la moțiunea de cenzură că e vot împotrivă și ceea ce se va întâmpla și în scurt timp, parlamentarii puterii vor fi țintiți în bănci și nu vor vota. Va fi fix invers. Vor fi obligați guvernanții să-și facă rost de voturi. Și atunci cred că e un mecanism foarte puternic, prin care putem dacă vreți și corecta anumite derapaje, putem valida sau nu un Guvern și în felul acesta vom avea cu toții de câștigat. Altfel, de 30 de ani încoace lucrurile rămân ascunse undeva într-o ceață deplină. Nu știu ce s-a făcut, cum s-a făcut, rămânem sterili într-o politică de Dâmbovița și cred că ar trebui să privim foarte curajos pentru că astfel de modele funcționează nu de azi, nu de ieri. În Olanda această procedură de descărcare a bugetului e una arhaică, de pe vremea înființării statului parlamentar în Olanda. Și funcționează”, a încheiat Cătălin Nechifor.