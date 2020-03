Fostul președinte al Consiliului Județean, deputatul Pro România Cătălin Nechifor, s-a arătat dezamăgit de faptul că propunerea sa de a nu transforma Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava în spital regional pentru bolnavii de COVID-19 nu a fost luată în seamă și vine cu una nouă: transferul gratuit al echipamentelor medicale de la Spitalul Județean care stau nefolosite la noul spital din Fălticeni, dar și a personalului medical, pentru a putea asigura urgențele medicale. Nechifor este sceptic că Ministerul Sănătății va aloca cele 5 milioane de euro pentru dotarea spitalului din Fălticeni și chiar dacă ar face-o, spune el, mai devreme de trei săptămâni nu poate fi achiziționată aparatura necesară. Or, în condițiile actuale în care Spitalul Județean nu mai poate asigura urgențele medicale dacă s-ar lua în considerare propunerea sa în câteva zile noul spital din Fălticeni ar putea fi pus în funcțiune. ”Nu poți lăsa un județ așa de mare fără urgență medicală, fără specialiști. Am vorbit cu primarul de Fălticeni și ne-am asumat câteva lucruri împreună. I-am transmis că nu va putea echipa spitalul din Fălticeni nici dacă ar avea banii necesari mai devreme de trei săptămâni. Este prea târziu. Și am zis că dacă tot s-a transformat Spitalul Județean în spital COVID-19 să transfere echipamentele medicale la Fălticeni, săli de operație, aparatură de specialitate, laboratoare medicale, unul din cele două computere tomograf că tot nu le mai folosesc. Să le dezinfecteze bine și să le transfere la Fălticeni gratuit împreună cu spcialiștii de la Suceava. E stare de urgență. Să găsească soluția de transfer. Acum nu mai e vorba de proceduri ci de bunăvoință. În câteva zile spitalul din Fălticeni poate fi operaționalizat. Pentru ATI se pot disponibiliza și echipamente de la spitalul din Câmpulung Moldovenesc care îndată e compromis și de la spitalul din Gura Humorului care e închis. Asta e propunerea mea”, a declarat Nechifor.

”Nu acuz pe nimeni, nu caut vinovați. Încerc să găsesc soluții”

Totodată el a solicitat factorilor de decizie aprovizionarea Spitalului Județean cu medicamentele necesare tratării coronavirusului. ”La Suceava Kaletra, Plaquenil și Tamiflu. Sper că înțeleg cei care au de înțeles că nu sunt suficiente medicamente la Suceava. Nimeni nu s-a gândit că într-un timp atât de scurt vor fi atât de multe persoane îmbolnăvite la Suceava. Tamiflu pentru antiviral, Plaquenil pentru terapia antimalaria și Kaletra terapia anti-HIV este medicația standard care este aprobată de Ministerul Sănătății ca și schemă de tratament pentru COVID-19. Faceți cumva să aveți stocuri suficiente, faceți cumva ca lumea să ia aceste medicamente așa cum trebuie nu câte două, nu că mâine, nu că mai puțin astăzi. Dacă nici pentru medici și asistente nu aveți medicația asta e grav”, a declarat Nechifor. ”Nu acuz pe nimeni, nu caut vinovați. Încerc să găsesc soluții. În spatele meu stă experiența. Am condus instituții și am făcut ceva în țara asta”, a mai spus deputatul sucevean.